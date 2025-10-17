Рейтинг@Mail.ru
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/tsentry-2048768622.html
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры - РИА Новости, 17.10.2025
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры, следует из документов, размещенных на сайте дипмиссии. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:14:00+03:00
2025-10-17T07:14:00+03:00
япония
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325333_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_77f1ab7dc8828231c4c0f2837ad3f0a9.jpg
https://ria.ru/20251015/rossijane-2048394587.html
https://ria.ru/20251006/takaiti-2046613309.html
япония
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325333_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56c8c1e5163dd632d4de5b63c4133599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, санкт-петербург
Япония, Россия, Санкт-Петербург
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры

Посольство Японии в РФ собирается открыть визовые центры в 2026 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Японии в Москве
Табличка на здании посольства Японии в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Табличка на здании посольства Японии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры, следует из документов, размещенных на сайте дипмиссии.
Японское посольство объявило о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур.
Комплекс зданий Императорского дворца в городе Токио - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии
15 октября, 14:33
"Большое воздействие на визовую работу в посольстве России в Японии, а также в генеральном консульстве Японии в Санкт-Петербурге оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и предположительно эта тенденция еще сохранится", - говорится в материалах, опубликованных на сайте.
"Для решения вышеуказанных задач планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг, не связанных с рассмотрением заявлений (прием заявлений, распределение по типу виз, ответы на различные запросы, возврат паспортов после окончания проверки и так далее), в едином и централизованном уполномоченном агентстве (визовый центр), и для того чтобы передать обязанности, запрашиваемые нашим учреждением, надежному частному подрядчику, было решено выбрать подрядчика с помощью конкурса проектов", - уточнили в посольстве.
В дипмиссии анонсировали, что запланированный период выполнения обязательств - с 9 января по 31 марта 2026 года.
Ранее в посольстве Японии в Москве заявили РИА Новости, что за первые девять месяцев 2025 года было выдано больше виз, чем за весь прошлый год. По состоянию на середину сентября это число составило 60 тысяч виз.
Переговоры России и Японии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Японский депутат оценил перспективы отношений с Россией при новом премьере
6 октября, 12:52
 
ЯпонияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала