https://ria.ru/20251017/tsentry-2048768622.html
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры - РИА Новости, 17.10.2025
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры, следует из документов, размещенных на сайте дипмиссии. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:14:00+03:00
2025-10-17T07:14:00+03:00
2025-10-17T07:14:00+03:00
япония
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325333_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_77f1ab7dc8828231c4c0f2837ad3f0a9.jpg
https://ria.ru/20251015/rossijane-2048394587.html
https://ria.ru/20251006/takaiti-2046613309.html
япония
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325333_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56c8c1e5163dd632d4de5b63c4133599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, санкт-петербург
Япония, Россия, Санкт-Петербург
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
Посольство Японии в РФ собирается открыть визовые центры в 2026 году
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры, следует из документов, размещенных на сайте дипмиссии.
Японское посольство объявило о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур.
"Большое воздействие на визовую работу в посольстве России
в Японии
, а также в генеральном консульстве Японии в Санкт-Петербурге
оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и предположительно эта тенденция еще сохранится", - говорится в материалах, опубликованных на сайте.
"Для решения вышеуказанных задач планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг, не связанных с рассмотрением заявлений (прием заявлений, распределение по типу виз, ответы на различные запросы, возврат паспортов после окончания проверки и так далее), в едином и централизованном уполномоченном агентстве (визовый центр), и для того чтобы передать обязанности, запрашиваемые нашим учреждением, надежному частному подрядчику, было решено выбрать подрядчика с помощью конкурса проектов", - уточнили в посольстве.
В дипмиссии анонсировали, что запланированный период выполнения обязательств - с 9 января по 31 марта 2026 года.
Ранее в посольстве Японии в Москве
заявили РИА Новости, что за первые девять месяцев 2025 года было выдано больше виз, чем за весь прошлый год. По состоянию на середину сентября это число составило 60 тысяч виз.