"Дело Спецтехники": тренд на анализ рынка и безопасность

Как будет развиваться индустрия спецтехники в ближайшие годы? Что происходит на этом рынке сейчас и что, по ожиданиям специалистов, может стать главной точкой роста отрасли? Как быстро автономный транспорт заменит в ней человека? Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения участников конференции "Дело Спецтехники", собравшей на одной из деловых площадок Москвы лидеров рынка коммерческого транспорта и спецтехники.

Организатором отраслевого смотра в четвертый раз выступила онлайн-платформа Авито Спецтехника. Этот сервис проводит анализ данных рынка, помогая компаниям и частным лицам выбрать, заказать или арендовать спецтехнику для строительных, сельскохозяйственных, добывающих и иных работ.

Ключевая задача конференции – оценить текущее состояние отрасли, опираясь на обширную аналитику платформы и реалии производителей, обсудить перспективы развития бизнеса на фоне меняющейся экономической ситуации, сформировать новые тренды, консолидируя усилия всех игроков индустрии для поиска решений, которые помогут бизнесу адаптироваться к новым условиям. От этого полилога в конечном итоге зависит выполнение государственной задачи по обеспечению технологической независимости страны.

По словам руководителя продукта Авито Спецтехника Максима Мажуги, бизнес постепенно адаптируется к новым условиям рынка. И одним из важных этапов трансформации является цифровизация процессов: традиционно консервативный рынок активно осваивает новые инструменты. Так, по данным платформы пользователи больше стали общаться в чатах: с мая по сентябрь 2025 года числовзаимодействий в них выросло на 45%. А у тех компаний, которые автоматизировали рутинные операции, рост конверсии в целевое действие в этот период составил 24%.

"Рынок спецтехники в этом году несколько замедлился, но не стоит забывать, что мы сравниваем текущие результаты с 2024 годом, который стал одним из самых успешных в истории отрасли. О текущей рыночной ситуации мы судим по высокому интересу к цифровым возможностям индустрии: сегодня на платформе Авито Спецтехника размещено более 240 тысяч объявлений о продаже техники, а количество посетителей превышает 7 миллионов в месяц. В аренде спецтехники трафик остается стабильным: 2 миллиона пользователей в месяц и 95 тысяч ежедневных посетителей. Мы понимаем: дальнейший рост возможен только при условии консолидации усилий всех участников отрасли", – подчеркнул на пленарном заседании конференции директор направления "Спецтехника" в Авито Тимур Осипов.

Ради этого, добавил он, "Дело Спецтехники" и объединяет ключевых игроков на рынке, становясь площадкой для открытого диалога. В числе основных трендов, которые работают сегодня на развитие индустрии, он назвал сбор и анализ данных рынка, а также запрос покупателей на безопасность и прозрачность сделок.

От цифровой трансформации – к автономному будущему

Ядром дискуссии ожидаемо стали высокие технологии. Им же была посвящена отдельная сессия "Технологии в спецтехнике: от цифровой трансформации – к автономному будущему. Роль бизнеса и технологий в формировании нового индустриального ландшафта".

Развитие робототехники, автоматизация производства напрямую влияет на способы увеличения производительности, подчеркнул на сессии генеральный директор группы компаний ДСТ-УРАЛ Евгений Горелый. Его предприятие выпускает высокотехнологичную спецтехнику для промышленности, строительства и сельского хозяйства.

"Первый этап роботизации нашего производства был связан с 2008 годом. В течение трех лет мы внедрили сварочных роботов – с тех пор проблемы отсутствия сварщика для нас не существует. А дальше одно цеплялось за другое, ведь меняешь одну часть производства – изменениям подвергается весь процесс. То есть процесс улучшения производства – бесконечный. Кроме того, надо понимать, что рынок спецтехники, сама спецтехника – это двойная технология. Ландшафт рынка меняется, меняются условия и задачи", – рассказал Горелый.

По его словам, в настоящее время завод проектирует три вида спецмашин под автономные алгоритмы. Буквально через неделю компания проведет трансляцию с полигона, где покажет цикл взаимодействия экскаватора, самосвала и бульдозера, которые без участия человека будут строить дорогу. Такой заказ компания ДСТ-УРАЛ получила от Росавтодора.

Сплошные роботы: процесс автоматизации ручного труда неизбежен

Автономные технологии активно внедряются и в сфере агропромышленного комплекса. О специфике роботизации в сельхозмашиностроении рассказал председатель совета директоров "KOBLiK GROUP" Егор Коблик.

"Наша спецтехника, в основном, обеспечивает приемку, сушку, хранение и логистику зерна. И автоматизация этих этапов делает весь процесс сбора урожая прозрачным. Это дает возможность вести точный учет, что важно для любого собственника или руководителя хозяйства. Без этих технологий нельзя понять, сколько пшеницы стояло в поле, и как это сопоставить с тем, что оказалось в хранилище. И тут тренд на автоматизацию понятен. В сельском хозяйстве всегда очень много задач, много тонкостей. И те, кто не автоматизируют свои хозяйства, просто не выживут. Поэтому тренд на ближайшие годы – это автоматизация и роботизация", – заключил Коблик.

Он выразил уверенность в том, что автоматизация и роботизация коснется абсолютно всех сфер, где есть высокая нагрузка на работника при использовании механического труда для решения многокомпонентных задач.

Импульс для спроса и сервисы помощи потребителям

Участники конференции обсудили также эффективность инструментов ведения бизнеса для желающих купить, взять в аренду или в лизинг спецтехнику онлайн, в том числе, предлагаемых платформой Авито Спецтехника.

"Те, кто покупают, задают тренды на то, что продают. И углубление работы с государственными и финансовыми органами в этой связи выходит для нас на первый план. То есть это один из ключевых наших приоритетов: дать возможность покупать под лучшие условия, под лучшие субсидии, под лучшие госпрограммы. И мы будем укреплять это направление, потому что сейчас это возможность дать импульс спросу", – отметил директор направления "Спецтехника" в Авито.