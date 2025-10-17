Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 17.10.2025 (обновлено: 03:33 18.10.2025)
https://ria.ru/20251017/tramp-2049015630.html
Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине
Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 18.10.2025
Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что пора пойти на сделку и завершить конфликт, сообщил хозяин Белого дома. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-17T23:52:00+03:00
2025-10-18T03:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048995831_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22587743992699ea5ce6add8c1de7ef0.jpg
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048890110.html
https://ria.ru/20251017/vybor-2048681625.html
https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049017857.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048995831_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_96d1389cdf6eafeedb5b8a88f61090f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине

Трамп заявил Зеленскому, что пора пойти на сделку и завершить конфликт

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что пора пойти на сделку и завершить конфликт, сообщил хозяин Белого дома.
«

"Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!" — написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер также добавил, что обе стороны объявят себя победителями, "пусть все решит история".
Кроме того, политик подчеркнул, что его предстоящая с президентом России Владимиром Путиным встреча будет двусторонней.
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского по прибытии в США
Вчера, 15:21
Другие заявления Трампа
  • Есть уверенность в успехе украинского урегулирования.
  • События "развиваются довольно хорошо".
  • Нужно долгосрочное решение конфликта.
  • Разрешение ВСУ использовать американское оружие для дальнобойных ударов привело бы к эскалации.
  • Передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Реальность еще страшнее". Зеленского поставили перед тяжелым выбором
Вчера, 08:00

Ушел от ответа

После встречи с американским лидером глава киевского режима пообщался с журналистами. Сначала он заговорил с ними по-украински, после чего перешел на английский, пояснив, что забыл, что" находится в США".
Зеленский кратко и уклончиво ответил на вопросы.
«
"Мы, конечно, говорили также о дальнобойных ракетах, и я не хочу делать заявлений по этому поводу. Мы решили, что не будем говорить об этом, потому что <...> США не хотят эскалации", — сказал он.
При этом, по словам главы киевского режима, он обсудил с Трампом и гарантии безопасности для Украины. Тем не менее Зеленский не стал уточнять, удалось ли сторонам достигнуть договоренностей.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме
00:36

Переговоры Путина и Трампа

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала