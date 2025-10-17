Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что пора пойти на сделку и завершить конфликт, сообщил хозяин Белого дома.
«
"Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!" — написал он в соцсети Truth Social.
Американский лидер также добавил, что обе стороны объявят себя победителями, "пусть все решит история".
Кроме того, политик подчеркнул, что его предстоящая с президентом России Владимиром Путиным встреча будет двусторонней.
Другие заявления Трампа
- Есть уверенность в успехе украинского урегулирования.
- События "развиваются довольно хорошо".
- Нужно долгосрочное решение конфликта.
- Разрешение ВСУ использовать американское оружие для дальнобойных ударов привело бы к эскалации.
- Передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".
Ушел от ответа
После встречи с американским лидером глава киевского режима пообщался с журналистами. Сначала он заговорил с ними по-украински, после чего перешел на английский, пояснив, что забыл, что" находится в США".
Зеленский кратко и уклончиво ответил на вопросы.
«
"Мы, конечно, говорили также о дальнобойных ракетах, и я не хочу делать заявлений по этому поводу. Мы решили, что не будем говорить об этом, потому что <...> США не хотят эскалации", — сказал он.
При этом, по словам главы киевского режима, он обсудил с Трампом и гарантии безопасности для Украины. Тем не менее Зеленский не стал уточнять, удалось ли сторонам достигнуть договоренностей.
Переговоры Путина и Трампа
В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55