Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что пора пойти на сделку и завершить конфликт, сообщил хозяин Белого дома.

"Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!" — написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер также добавил, что обе стороны объявят себя победителями, "пусть все решит история".

После встречи с американским лидером глава киевского режима пообщался с журналистами. Сначала он заговорил с ними по-украински, после чего перешел на английский, пояснив, что забыл, что" находится в США".