Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/tramp-2048997958.html
Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:09:00+03:00
2025-10-17T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a0de75e38e03c7f9f35bc5396140436.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048747165.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c8ac0e8e369057b51d08201922ac1cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский
Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Трамп: конфликт на Украине может завершиться до встречи с Си Цзиньпином

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, запланированного на конец октября-начало ноября.
"Я бы хотел, чтобы это (урегулирование - ред.) случилось раньше", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на вопрос, будет ли обсуждать украинское урегулирование на запланированной встрече с лидером КНР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не будет
Вчера, 00:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала