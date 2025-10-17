CNN: Трамп перед встречей с Зеленским не намерен передавать Киеву Tomahawk

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме не намерен соглашаться на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но этот вопрос "не снят с повестки", сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, американский лидер пока не планирует давать Киеву согласие на отправку вооружений, но позиция "может измениться" после личной беседы с украинской делегацией.
Источники CNN ранее отмечали, что Трамп "не исключает" возможности поставки ракет, если сочтет это необходимым.
Переговоры Путина и Трампа
В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.