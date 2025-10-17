CNN: Трамп перед встречей с Зеленским не намерен передавать Киеву Tomahawk

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме не намерен соглашаться на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но этот вопрос "не снят с повестки", сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.