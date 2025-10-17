https://ria.ru/20251017/tramp-2048874136.html
Трамп заявил, что хорошо ладит с лидером КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с лидером КНР Си Цзиньпином, назвал его очень сильным лидером и удивительным человеком, про жизнь которого... РИА Новости, 17.10.2025
Трамп назвал Си Цзиньпина сильным лидером и удивительным человеком