Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что через пару недель у него состоится отдельная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. РИА Новости, 17.10.2025
