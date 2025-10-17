Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встретится с Трампом, чтобы выпросить ракеты Tomahawk - РИА Новости, 17.10.2025
09:04 17.10.2025 (обновлено: 09:19 17.10.2025)
Зеленский встретится с Трампом, чтобы выпросить ракеты Tomahawk
Зеленский встретится с Трампом, чтобы выпросить ракеты Tomahawk - РИА Новости, 17.10.2025
Зеленский встретится с Трампом, чтобы выпросить ракеты Tomahawk
Владимир Зеленский в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом в попытке выпросить у него дальнобойные ракеты Tomahawk, несмотря на предупреждения... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:04:00+03:00
2025-10-17T09:19:00+03:00
Зеленский встретится с Трампом, чтобы выпросить ракеты Tomahawk

Зеленский пытается выпросить у Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk

МОСКВА\ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом в попытке выпросить у него дальнобойные ракеты Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это будет шагом в сторону качественно нового уровня эскалации.
Визит Зеленского в Белый дом станет уже третьим с начала 2025 года и вторым после той самой злополучной встречи в Овальном кабинете, где Трамп прилюдно отчитал его за неблагодарность и фактически указал на дверь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Реальность еще страшнее". Зеленского поставили перед тяжелым выбором
08:00
Исход пятничной встречи предугадать сложно, но можно предположить, что настрой Зеленского подпортит состоявшийся в четверг телефонный разговор президентов РФ и США.
Сам Трамп в посте в TruthSocial назвал беседу с российским лидером Владимиром Путиным очень продуктивной и выразил уверенность, что во время разговора был достигнут большой прогресс. Кроме того, он анонсировал встречу с Путиным в Венгрии. Обсуждались ли Tomahawk, Трамп не раскрыл.
При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что вопрос поставок Украине Tomahawk все же поднимался в ходе разговора. Путин повторил тезис о том, что возможная поставка этих ракет Киеву на изменит ситуацию на фронте, но нанесет ущерб отношениям России и США.
Трамп, как отмечал Ушаков, сообщил Путину, что в ходе контактов с Зеленским учтет соображения президента России.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ЕС хотят передать Украине еще 25 миллиардов евро из российских активов
08:30
Сам президент США, комментируя ранее встречу с Зеленским, не скрывал, что того интересуют ракеты Tomahawk, и даже заявлял, что почти принял решение по вопросу возможных поставок, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет "колоссальный ущерб" перспективам нормализации отношений РФ и США.
Некоторые эксперты при этом также убеждены, что поставки ракет приведут к эскалации конфликта, но не изменят динамику военных действий.
Так, газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон писала, что США смогут поставить Киеву только от 20 до 50 ракет Tomahawk, и это не сможет значительно изменить динамику военных действий в конфликте на Украине.
Подполковник сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен в комментарии РИА Новости отмечал, что возможное решение США предоставить Украине ракеты Tomahawk будет способствовать эскалации конфликта, но не даст Киеву преимуществ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
Вчера, 22:55
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
