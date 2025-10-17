В Турции прокомментировали слова Трампа о ХАМАС

АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует доверие турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе действий палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, полагая, что организация не предпримет шагов, противоречащих позиции Анкары, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий эксперт по Ближнему Востоку, колумнист Мухаммед Мазхар Шахин.

Трамп заявил в среду, что позволит Израилю возобновить военную операцию в Газе, если движение ХАМАС не выполнит условия соглашения о прекращении огня.

"Трамп доверяет Эрдогану в вопросе ХАМАС. Он уверен, что движение не станет действовать вопреки турецкому лидеру", - сказал Шахин.

Эксперт напомнил об угрозах Трампа в адрес ХАМАС.

"Ранее Трамп пригрозил ХАМАС военными мерами, но затем заявил: "Нет никаких причин для вмешательства американской армии в Газе". Это и есть вся суть его позиции", - сказал аналитик.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.