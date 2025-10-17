Рейтинг@Mail.ru
В Турции прокомментировали слова Трампа о ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2025
07:07 17.10.2025
В Турции прокомментировали слова Трампа о ХАМАС
Президент США Дональд Трамп демонстрирует доверие турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе действий палестинского движения ХАМАС в секторе Газа,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:07:00+03:00
2025-10-17T07:07:00+03:00
израиль
турция
в мире
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
абдель фаттах ас-сиси
хамас
израиль
турция
сша
израиль, турция, в мире, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, абдель фаттах ас-сиси, хамас
Израиль, Турция, В мире, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС
В Турции прокомментировали слова Трампа о ХАМАС

Колумнист Шахин: Трамп уверен, что ХАМАС не станет действовать вопреки Эрдогану

АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует доверие турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе действий палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, полагая, что организация не предпримет шагов, противоречащих позиции Анкары, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий эксперт по Ближнему Востоку, колумнист Мухаммед Мазхар Шахин.
Трамп заявил в среду, что позволит Израилю возобновить военную операцию в Газе, если движение ХАМАС не выполнит условия соглашения о прекращении огня.
"Трамп доверяет Эрдогану в вопросе ХАМАС. Он уверен, что движение не станет действовать вопреки турецкому лидеру", - сказал Шахин.
Эксперт напомнил об угрозах Трампа в адрес ХАМАС.
"Ранее Трамп пригрозил ХАМАС военными мерами, но затем заявил: "Нет никаких причин для вмешательства американской армии в Газе". Это и есть вся суть его позиции", - сказал аналитик.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября заявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
