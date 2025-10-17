В Турции прокомментировали слова Трампа о ХАМАС

АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует доверие турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе действий палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, полагая, что организация не предпримет шагов, противоречащих позиции Анкары, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий эксперт по Ближнему Востоку, колумнист Мухаммед Мазхар Шахин.
"Трамп доверяет Эрдогану в вопросе ХАМАС. Он уверен, что движение не станет действовать вопреки турецкому лидеру", - сказал Шахин.
Эксперт напомнил об угрозах Трампа в адрес ХАМАС.
"Ранее Трамп пригрозил ХАМАС военными мерами, но затем заявил: "Нет никаких причин для вмешательства американской армии в Газе". Это и есть вся суть его позиции", - сказал аналитик.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября заявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
