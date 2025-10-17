СМИ: Трамп изменил тон в разговоре с Путиным

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог в ущерб интересам Киева, пишет американское агентство Bloomberg.
Как утверждает издание, это показывает, что Трамп готов дать дипломатии еще один шанс, прежде чем санкционировать более агрессивные шаги против Москвы, хотя его усилия до сих пор не увенчались успехом.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры США и России обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент главы государств сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Владимир Путин в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Позднее американский лидер заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США. Он добавил, что Владимир Путин негативно отнесся к возможной передаче этого оружия врагам России.