СМИ: Трамп изменил тон в разговоре с Путиным - РИА Новости, 17.10.2025
02:59 17.10.2025 (обновлено: 09:08 17.10.2025)
СМИ: Трамп изменил тон в разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог в ущерб интересам Киева, пишет американское
в мире
сша
россия
киев
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
в мире, сша, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог в ущерб интересам Киева, пишет американское агентство Bloomberg.
"Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk. — Прим. ред.) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Болезненный удар": на Западе назвали необычный итог звонка Путина Трампу
01:06
Как утверждает издание, это показывает, что Трамп готов дать дипломатии еще один шанс, прежде чем санкционировать более агрессивные шаги против Москвы, хотя его усилия до сих пор не увенчались успехом.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры США и России обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны
00:24
Особый акцент главы государств сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Владимир Путин в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Позднее американский лидер заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США. Он добавил, что Владимир Путин негативно отнесся к возможной передаче этого оружия врагам России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп считает, что разговор с Путиным может привести к миру на Украине
Вчера, 23:47
 
В миреСШАРоссияКиевВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Заголовок открываемого материала