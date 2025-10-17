Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны США - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 17.10.2025 (обновлено: 10:18 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/tramp-2048747291.html
Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны США
Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны США - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны США
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T00:20:00+03:00
2025-10-17T10:18:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048788793_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_758c2cd4795060d1d5bfeac7d0fa750c.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048746371.html
https://ria.ru/20251016/tramp-2048743119.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048741422.html
https://ria.ru/20251016/ssha-2048735134.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048788793_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e25019c6b5128e60dde13ec625068f29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны США

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что Соединенные Штаты сами в них нуждаются.
«
"Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп расскажет Тьюну о разговоре с Путиным
00:03
Президент США добавил, что обсудил с Путиным вопрос возможной передачи ракет противникам России и тому, по его словам, эта идея не понравилась.
«

"Я действительно сказал: "Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч "Томагавков"?" Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась".

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп
президент США
Трамп назвал разговор с российским лидером продуктивным и допустил, что он позволит добиться мира на Украине. Американский президент сообщил, что его встреча с Путиным может состояться в течение двух недель.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Рубио уже договаривается о скорой встрече с Лавровым, заявил Трамп
Вчера, 23:38
При этом, говоря об инициативе лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна рассмотреть новые санкции против России, он отметил, что сейчас может быть не самое подходящее для этого время.
Президент США добавил, что из-за плохих отношений Путина с Владимиром Зеленским ему придется проводить с ними раздельные встречи.
«

"Есть проблема, они (Путин и Зеленский. — Прим. ред.) не очень ладят. Иногда сложно организовать встречу. Мы можем сделать что-то раздельное. Раздельно, но на равных мы встретимся и будем разговаривать".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
На Западе представили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа
Вчера, 23:25

Восьмой телефонный разговор Трампа и Путина

В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент главы государств сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
Вчера, 22:30
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала