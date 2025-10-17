Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны США

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что Соединенные Штаты сами в них нуждаются.
"Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
"Я действительно сказал: "Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч "Томагавков"?" Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась".
При этом, говоря об инициативе лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна рассмотреть новые санкции против России, он отметил, что сейчас может быть не самое подходящее для этого время.
Президент США добавил, что из-за плохих отношений Путина с Владимиром Зеленским ему придется проводить с ними раздельные встречи.
"Есть проблема, они (Путин и Зеленский. — Прим. ред.) не очень ладят. Иногда сложно организовать встречу. Мы можем сделать что-то раздельное. Раздельно, но на равных мы встретимся и будем разговаривать".
Восьмой телефонный разговор Трампа и Путина
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент главы государств сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.