СМИ узнали, что будет, если США решат поставить Украине ракеты "Томагавк"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/tomahawk-2048944595.html
СМИ узнали, что будет, если США решат поставить Украине ракеты "Томагавк"
СМИ узнали, что будет, если США решат поставить Украине ракеты "Томагавк" - РИА Новости, 17.10.2025
СМИ узнали, что будет, если США решат поставить Украине ракеты "Томагавк"
США в случае одобрения передачи американских ракет Tomahawk Украине, скорее всего, предоставят Киеву устаревшие модели, которые российские средства ПВО смогут... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T17:42:00+03:00
2025-10-17T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:114:2305:1410_1920x0_80_0_0_d25e1103bc06bdc1cab278742456a15e.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
россия
сша
украина
2025
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_a27dfaa458ccf6854b996e57a4a24e6e.jpg
1920
1920
true
россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
СМИ узнали, что будет, если США решат поставить Украине ракеты "Томагавк"

Axios: США могут передать Украине устаревшие модели ракет "Томагавк"

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. США в случае одобрения передачи американских ракет Tomahawk Украине, скорее всего, предоставят Киеву устаревшие модели, которые российские средства ПВО смогут перехватывать, пишет портал Axios со ссылкой на американских и украинских экспертов.
"Американские и украинские военные эксперты считают, что США, скорее всего, предоставят устаревшие модели Tomahawk, которые могут быть перехвачены российскими средствами ПВО", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
Владимир Зеленский в пятницу в 20.00 мск встретится с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Проблематика возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву затрагивалась в ходе беседы президентов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
