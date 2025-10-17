Рейтинг@Mail.ru
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
14:15 17.10.2025 (обновлено: 17:22 17.10.2025)
Татарстан входит в топ лидеров в России по производству сельхозпродукции
Татарстан входит в пятерку лидеров в России по объемам производства сельхозпродукции, одна из главных задач - увеличить ее переработку внутри республики, заявил глава региона Рустам Минниханов.
республика татарстан
рустам минниханов
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Татарстан входит в пятерку лидеров в России по объемам производства сельхозпродукции, одна из главных задач - увеличить ее переработку внутри республики, заявил глава региона Рустам Минниханов.
"По объемам производства сельскохозяйственной продукции Татарстан - первый в Приволжском федеральном округе и в пятерке лидеров по России, много лет является лидером в стране по производству молока, занимает второе место по валовому сбору картофеля, шестое место по производству сахарной свеклы. У нас одно из крупнейших поголовий крупного рогатого скота", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.
Раис Татарстана подчеркнул, что продовольственная безопасность - особый приоритет, и добавил, что сегодня регион полностью обеспечен основными видами сельскохозяйственной продукции собственного производства.
По информации Минниханова, в республике ведется работа по созданию нового биотехнопарка, который будет крупнейшим в России специализированным центром генетических исследований. Применение методов геномной селекции позволит довести уровень продуктивности коров до 10 тысяч килограммов молока к 2030 году.
"Сегодня важно сделать упор на переработку сельхозпродукции. За пять лет мы смогли увеличить загруженность комбинатов по переработке молока и мяса с 50% до 84%. Задача к 2030 году - выйти на 95%", - отметил раис республики.
Развитие переработки, по словам главы Татарстана, - потенциал для роста экспорта сельхозпродукции. По итогам 2024 года более 70% экспорта сельхозпродукции республики состоит из сырья и продукции низкого передела. Важно переходить к экспорту продукции высокого передела, подчеркнул Минниханов.
Минниханов также назвал халяльные продукты значимым направлением для экспорта, отметив необходимость продолжать развивать их производство в республике.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Почетный знак и премия за развитие добровольчества учреждены в Татарстане
Вчера, 13:28
 
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
 
 
