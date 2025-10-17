Татарстан входит в топ лидеров в России по производству сельхозпродукции

КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Татарстан входит в пятерку лидеров в России по объемам производства сельхозпродукции, одна из главных задач - увеличить ее переработку внутри республики, заявил глава региона Рустам Минниханов.

"По объемам производства сельскохозяйственной продукции Татарстан - первый в Приволжском федеральном округе и в пятерке лидеров по России, много лет является лидером в стране по производству молока, занимает второе место по валовому сбору картофеля, шестое место по производству сахарной свеклы. У нас одно из крупнейших поголовий крупного рогатого скота", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.

Раис Татарстана подчеркнул, что продовольственная безопасность - особый приоритет, и добавил, что сегодня регион полностью обеспечен основными видами сельскохозяйственной продукции собственного производства.

По информации Минниханова, в республике ведется работа по созданию нового биотехнопарка, который будет крупнейшим в России специализированным центром генетических исследований. Применение методов геномной селекции позволит довести уровень продуктивности коров до 10 тысяч килограммов молока к 2030 году.

"Сегодня важно сделать упор на переработку сельхозпродукции. За пять лет мы смогли увеличить загруженность комбинатов по переработке молока и мяса с 50% до 84%. Задача к 2030 году - выйти на 95%", - отметил раис республики.

Развитие переработки, по словам главы Татарстана, - потенциал для роста экспорта сельхозпродукции. По итогам 2024 года более 70% экспорта сельхозпродукции республики состоит из сырья и продукции низкого передела. Важно переходить к экспорту продукции высокого передела, подчеркнул Минниханов.