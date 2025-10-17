Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 17.10.2025 (обновлено: 13:56 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/svo-2048833648.html
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 17.10.2025
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:22:00+03:00
2025-10-17T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100404_0:53:3040:1763_1920x0_80_0_0_bb7d4e6c18bf932bd3540b72ce8ff247.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
харьковская область
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли Приволье в Днепропетровской области и Тихое и Песчаное в Харьковской

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт <...> Приволье Днепропетровской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Приволье в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Приволье в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Приволье в Днепропетровской области
Также в Харьковской области группировка "Север" взяла Тихое, а бойцы "Запада" — Песчаное.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Тихое в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Тихое в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Тихое в Харьковской области
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировок:
  • "Восток" — более 2315 военнослужащих;
  • "Север" — свыше 1315;
  • "Запад" — более 1570.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Песчаное в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили поселок Песчаное в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Песчаное в Харьковской области
Также за неделю в ответ на атаки по гражданским объектам в России войска нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам сборки, хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
