Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Также за неделю в ответ на атаки по гражданским объектам в России войска нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам сборки, хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации противника.