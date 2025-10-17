Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт <...> Приволье Днепропетровской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Приволье в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Приволье в Днепропетровской области
Также в Харьковской области группировка "Север" взяла Тихое, а бойцы "Запада" — Песчаное.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Тихое в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Тихое в Харьковской области
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировок:
- "Восток" — более 2315 военнослужащих;
- "Север" — свыше 1315;
- "Запад" — более 1570.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Песчаное в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Песчаное в Харьковской области
Также за неделю в ответ на атаки по гражданским объектам в России войска нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам сборки, хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18