Откаты в "Сумме" называли "домашним заданием", рассказали свидетели - РИА Новости, 17.10.2025
06:14 17.10.2025 (обновлено: 06:27 17.10.2025)
Откаты в "Сумме" называли "домашним заданием", рассказали свидетели
Откаты в "Сумме" называли "домашним заданием", рассказали свидетели

Откаты в "Сумме" называли домашним заданием

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Секретные свидетели, допрошенные по делу бывшего вице-президента по финансам группы "Сумма" Александра Кабанова, рассказали, что откаты в "Сумме" называли "домашним заданием", сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Кабанов ранее получил 16,5 лет за участие в преступном сообществе и мошенничестве. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед также приговорены к крупным срокам.
"После получения генподряда Магомедов и приближенные к нему лица проводили совещание, на котором определяли сумму первичного "отката", которую должно было получить в виде так называемого "домашнего задания", под которым подразумевались получение и легализация определенных денежных средств, поступавших и затем передававшихся братьям Магомедовым", - сказано в документе.
По словам свидетеля, первичный откат составлял 10-15% от суммы контракта и был обусловлен завышением стоимости проектной документации. Затем, сказал он, шли обсуждения по второму этапу получения откатных денег от завышения цен на стройматериалы, а третий откат подразумевал получение денежных средств от первичных работ, логистических и закупочных мероприятий.
"Первичные работы, например, насыпь, дорожные работы, производились по завышенным ценам, а обналичивание денежных средств осуществлялось через субподрядные организации, которые выбирались генподрядчиком. Откат субподрядчиков с получаемого контракта был от 10% до 20%, в некоторых контрактах общая сумма основных откатов достигала от 40% до 60%", - отметил свидетель.
Данные свидетеля были засекречены, отмечается в документах, в суде он давал показания под псевдонимом.
Ранее совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов получил 18,5 лет за хищение 11 миллиардов рублей, его брат Магомед - 17,5 лет. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.
Братья вину не признали.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
