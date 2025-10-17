Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Оксимирона* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2025
13:45 17.10.2025
Суд оштрафовал Оксимирона* за нарушение закона об иноагентах
происшествия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Суд оштрафовал Оксимирона* за нарушение закона об иноагентах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 120 тысяч рублей признанного иноагентом рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров*) по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга три раза привлек к административной ответственности иноагента Мирона Федорова* за совершение правонарушения, предусмотренного частю 2 (нарушении порядка деятельности иноагента ) статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей за каждое правонарушение", - сообщает пресс-служба.
В соответствии с протоколами Федоров* не представил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы.
Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова* в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
15 октября, 19:30
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
