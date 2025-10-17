https://ria.ru/20251017/sud-2048819965.html
Экс-главу ООО "Вектор" будут судить за хищение на гособоронзаказе
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военный суд рассмотрит дело бывшего гендиректора ООО "Вектор" Алексея Суркова, похитившего более 220 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Как установлено следствием, в 2017–2021 годах между госзаказчиком и подконтрольными Суркову коммерческими организациями были заключены контракты на поставку спецоборудования и техники, на них он похитил более 220 миллионов рублей путем предоставления заведомо ложных документов о стоимости продукции. Отмечается, что в результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере, в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество в общей сумме свыше 80 миллионов рублей.
"Главным военным следственным управлением СК России
завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "Вектор" Алексея Суркова. Сурков обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд
для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения судебных экспертиз, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Суркова в совершении преступления.