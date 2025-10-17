Рейтинг@Mail.ru
11:36 17.10.2025
Экс-главу ООО "Вектор" будут судить за хищение на гособоронзаказе
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московский гарнизонный военный суд
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военный суд рассмотрит дело бывшего гендиректора ООО "Вектор" Алексея Суркова, похитившего более 220 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Как установлено следствием, в 2017–2021 годах между госзаказчиком и подконтрольными Суркову коммерческими организациями были заключены контракты на поставку спецоборудования и техники, на них он похитил более 220 миллионов рублей путем предоставления заведомо ложных документов о стоимости продукции. Отмечается, что в результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере, в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество в общей сумме свыше 80 миллионов рублей.
"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "Вектор" Алексея Суркова. Сурков обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения судебных экспертиз, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Суркова в совершении преступления.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе
7 октября, 15:44
 
