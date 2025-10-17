Экс-главу ООО "Вектор" будут судить за хищение на гособоронзаказе

Как установлено следствием, в 2017–2021 годах между госзаказчиком и подконтрольными Суркову коммерческими организациями были заключены контракты на поставку спецоборудования и техники, на них он похитил более 220 миллионов рублей путем предоставления заведомо ложных документов о стоимости продукции. Отмечается, что в результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере, в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество в общей сумме свыше 80 миллионов рублей.