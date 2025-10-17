"Мы будем воевать": в США сделали заявление после звонка Путина

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся в четверг, сорвал план Киева по эскалации конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Зеленский думал, что мол, мы (украинцы. — Прим. ред.) ничего не будем подписывать, а будем воевать, как хотят наши европейские друзья. Но после этого звонка у него только одна дорога к прекращению боевых действий", — сказал он.
"Потому для того, чтобы это было нечто большее, чем прекращение огня, чтобы конфликт мог завершиться, необходимо решить фундаментальные вопросы и в том числе приструнить Зеленского", — пояснил Дэвис.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Позднее американский лидер заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США. Он добавил, что Владимир Путин негативно отнесся к возможной передаче этого оружия врагам России.