В "белый список" ресурсов Минцифры попросили включить транспортные сайты

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Организация "Общероссийское объединение пассажиров" просит Минцифры расширить "белый список" ресурсов, функционирующих при ограничении мобильного интернета, сайтами и мобильными приложениями российских авиа- и железнодорожных перевозчиков, а также ресурсами аренды транспортных средств и оплаты проезда, соответствующее обращение организации на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении РИА Новости.

"В рамках реализации государственной политики по обеспечению непрерывного доступа граждан Российской Федерации к социально значимым интернет-ресурсам, включенным в "белый список", просим рассмотреть возможность дополнения этого списка сайтами и приложениями, функционирующими при ограничении мобильного интернета, ресурсами, обеспечивающими транспортную доступность и мобильность населения", - говорится в тексте документа.

Объединение пассажиров просит включить в "белый список" сайты и мобильные приложения российских авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, а также ресурсы, предоставляющие в аренду средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, велосипеды и иные транспортные средства) и позволяющие оплачивать проезд в пассажирском транспорте (региональные транспортные приложения).

Необходимость включения указанных ресурсов авторы инициативы объясняют их социальной значимостью и высокой востребованностью у граждан РФ . "В условиях возможных ограничений мобильного интернета доступ к данным сервисам имеет принципиальное значение для обеспечения транспортной доступности, выполнения трудовых и социальных обязательств", - уточняется в обращении.

Также отмечается, что реализация данной меры позволит обеспечить устойчивую транспортную доступность и повысить уровень цифровой безопасности граждан при ограничениях сетевой инфраструктуры.

Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В него вошли "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и " Одноклассники ", национальный мессенджер Max, а также сервисы " Яндекса ". Кроме того, россиянам будут доступны Ozon Wildberries , " Авито ", "Дзен" и Rutube

Пользователи также могут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы "Мир", Федеральную платформу дистанционного голосования. Доступны и сайты операторов связи " Билайн ", " Мегафон ", МТС , " Ростелеком " и T2.