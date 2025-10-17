Рейтинг@Mail.ru
В "белый список" ресурсов Минцифры попросили включить транспортные сайты - РИА Новости, 17.10.2025
06:21 17.10.2025 (обновлено: 06:29 17.10.2025)
В "белый список" ресурсов Минцифры попросили включить транспортные сайты
В "белый список" ресурсов Минцифры попросили включить транспортные сайты
В "белый список" ресурсов Минцифры попросили включить транспортные сайты
Организация "Общероссийское объединение пассажиров" просит Минцифры расширить "белый список" ресурсов, функционирующих при ограничении мобильного интернета,...
В "белый список" ресурсов Минцифры попросили включить транспортные сайты

Объединение пассажиров попросило внести сайты перевозчиков в "белый список"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПоезд прибывает к платформе городского железнодорожного вокзала "Нижегородская" в Москве
Поезд прибывает к платформе городского железнодорожного вокзала Нижегородская в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Поезд прибывает к платформе городского железнодорожного вокзала "Нижегородская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Организация "Общероссийское объединение пассажиров" просит Минцифры расширить "белый список" ресурсов, функционирующих при ограничении мобильного интернета, сайтами и мобильными приложениями российских авиа- и железнодорожных перевозчиков, а также ресурсами аренды транспортных средств и оплаты проезда, соответствующее обращение организации на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении РИА Новости.
"В рамках реализации государственной политики по обеспечению непрерывного доступа граждан Российской Федерации к социально значимым интернет-ресурсам, включенным в "белый список", просим рассмотреть возможность дополнения этого списка сайтами и приложениями, функционирующими при ограничении мобильного интернета, ресурсами, обеспечивающими транспортную доступность и мобильность населения", - говорится в тексте документа.
Объединение пассажиров просит включить в "белый список" сайты и мобильные приложения российских авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, а также ресурсы, предоставляющие в аренду средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, велосипеды и иные транспортные средства) и позволяющие оплачивать проезд в пассажирском транспорте (региональные транспортные приложения).
Необходимость включения указанных ресурсов авторы инициативы объясняют их социальной значимостью и высокой востребованностью у граждан РФ. "В условиях возможных ограничений мобильного интернета доступ к данным сервисам имеет принципиальное значение для обеспечения транспортной доступности, выполнения трудовых и социальных обязательств", - уточняется в обращении.
Также отмечается, что реализация данной меры позволит обеспечить устойчивую транспортную доступность и повысить уровень цифровой безопасности граждан при ограничениях сетевой инфраструктуры.
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В него вошли "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", национальный мессенджер Max, а также сервисы "Яндекса". Кроме того, россиянам будут доступны Ozon и Wildberries, "Авито", "Дзен" и Rutube.
Пользователи также могут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы "Мир", Федеральную платформу дистанционного голосования. Доступны и сайты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, "Ростелеком" и T2.
Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
