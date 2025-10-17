ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО в Днепропетровской области, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.