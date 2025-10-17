https://ria.ru/20251017/spetsoperatsiya-2048762551.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области
Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО в Днепропетровской области, рассказали журналистам в... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T05:13:00+03:00
2025-10-17T05:13:00+03:00
2025-10-17T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031842900_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2662487e03010a8b69f15edf4dde9906.jpg
https://ria.ru/20251017/spetsoperatsiya-2048762419.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031842900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef679453855ceeb7a8a4222bcc13c499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области
Расчет "Мста-С" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области