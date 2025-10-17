Рейтинг@Mail.ru
Солнце сожгло две кометы
Наука
 
22:48 17.10.2025
Солнце сожгло две кометы
Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы, этот процесс попал на видео, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований
российская академия наук, солнце
Наука, Российская академия наук, Солнце
Солнце сожгло две кометы

На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы, этот процесс попал на видео, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Две кометы погибли на Солнце с интервалом в несколько часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Активность на Солнце. 17 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Солнце произошли две сильные вспышки
Вчера, 10:38
По данным лаборатории, видео сняли 10 и 11 октября космические коронографы LASCO. Кометы сгорели с интервалом в несколько часов, такое видео в лаборатории назвали довольно редким.
Учёные рассказали, что кометы родились из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования солнечной системы и, таким образом, представляют собой одни из древнейших тел, а некоторые из них могут быть старше Солнца.
Кометы, попавшие на видео, по данным учёных, почти наверняка родились вместе. Кроме того, они могут быть двумя фрагментами более крупной кометы, разрушенной в результате столкновения с неизвестным объектом.
"Скорее всего, это же столкновение таким трагическим образом изменило и орбиту кометы, приблизив её к Солнцу. Некоторые крупные тела после такого события могут выжить несколько прохождений через солнечную корону, после чего всё равно будут разрушены. Малые же тела погибают (часто просто испаряются как капли воды) уже при первом сближении со звездой", - объяснили в лаборатории.
Выброс плазмы на Солнце - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выброс плазмы от продолжительной вспышки на Солнце прошел мимо Земли
16 октября, 19:56
 
НаукаРоссийская академия наукСолнце
 
 
