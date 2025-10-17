Солнце сожгло две кометы

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы, этот процесс попал на видео, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Две кометы погибли на Солнце с интервалом в несколько часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
По данным лаборатории, видео сняли 10 и 11 октября космические коронографы LASCO. Кометы сгорели с интервалом в несколько часов, такое видео в лаборатории назвали довольно редким.
Учёные рассказали, что кометы родились из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования солнечной системы и, таким образом, представляют собой одни из древнейших тел, а некоторые из них могут быть старше Солнца.
Кометы, попавшие на видео, по данным учёных, почти наверняка родились вместе. Кроме того, они могут быть двумя фрагментами более крупной кометы, разрушенной в результате столкновения с неизвестным объектом.
"Скорее всего, это же столкновение таким трагическим образом изменило и орбиту кометы, приблизив её к Солнцу. Некоторые крупные тела после такого события могут выжить несколько прохождений через солнечную корону, после чего всё равно будут разрушены. Малые же тела погибают (часто просто испаряются как капли воды) уже при первом сближении со звездой", - объяснили в лаборатории.
