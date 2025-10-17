Солнце сожгло две кометы

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы, этот процесс попал на видео, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Две кометы погибли на Солнце с интервалом в несколько часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

По данным лаборатории, видео сняли 10 и 11 октября космические коронографы LASCO. Кометы сгорели с интервалом в несколько часов, такое видео в лаборатории назвали довольно редким.

Учёные рассказали, что кометы родились из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования солнечной системы и, таким образом, представляют собой одни из древнейших тел, а некоторые из них могут быть старше Солнца.

Кометы, попавшие на видео, по данным учёных, почти наверняка родились вместе. Кроме того, они могут быть двумя фрагментами более крупной кометы, разрушенной в результате столкновения с неизвестным объектом.