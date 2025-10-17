https://ria.ru/20251017/siyyarto-2048828436.html
Телефонный разговор Путина и Орбана уже должен идти, сообщил Сийярто
Телефонный разговор Путина и Орбана уже должен идти, сообщил Сийярто - РИА Новости, 17.10.2025
Телефонный разговор Путина и Орбана уже должен идти, сообщил Сийярто
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана был запланирован... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:15:00+03:00
2025-10-17T12:15:00+03:00
2025-10-17T12:26:00+03:00
в мире
россия
венгрия
будапешт
владимир путин
петер сийярто
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20251017/ukraina-2048822965.html
россия
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, будапешт, владимир путин, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Владимир Путин, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Телефонный разговор Путина и Орбана уже должен идти, сообщил Сийярто
Сийярто: телефонный разговор Путина и Орбана был запланирован на 12:00 мск