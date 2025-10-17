Телефонный разговор Путина и Орбана уже должен идти, сообщил Сийярто

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана был запланирован на 12.00 мск в пятницу, уже должен идти.