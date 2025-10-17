Рейтинг@Mail.ru
23:42 17.10.2025 (обновлено: 00:04 18.10.2025)
На газопроводе "Северный поток — 2" стоит подпись Меркель, заявил Шредер
в мире
россия
германия
сша
ангела меркель
герхард шредер
владимир путин
евросоюз
россия
германия
сша
в мире, россия, германия, сша, ангела меркель, герхард шредер, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, северный поток
В мире, Россия, Германия, США, Ангела Меркель, Герхард Шредер, Владимир Путин, Евросоюз, Северный поток — 2, Северный поток
Шредер заявил, что на отрезке "Северного потока-2" есть подпись Меркель

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкс-канцлер Германии Герхард Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер . Архивное фото
ШВЕРИН (Германия), 17 окт - РИА Новости. Герхард Шредер заявил, что на одном из сегментов газопровода "Северный поток-2" есть не только его, но и подпись перенявшей у него должность канцлера Ангелы Меркель, которая была весьма заинтересована в его постройке в обход ряда стран, передает РИА Новости с заседания комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку "Северного потока-2".
"На одном участке трубопровода (Северный поток-2 - ред.) стоит не только моя подпись, но и её", - сказал Шрёдер.
Владимир Путин во время встречи с Герхардом Шредером - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Шредер рассказал, о чем беседовал с Путиным
Вчера, 17:19
По его словам, между ним и Меркель вообще не было никаких разногласий по этому вопросу, и во время разговоров с российским президентом Владимиром Путиным он один или два раза оказывал ей помощь. Речь шла о безопасности энергоснабжения Германии, пояснил он.
"Госпожа Меркель действительно была заинтересована и активно участвовала в сотрудничестве с Россией в области энергетической политики", - подчеркнул он.
Он также добавил, что против воли ЕС, а также и кабмина Меркель вряд ли бы удалось достроить "Северный поток-2", хотя некоторые члены Европейского Союза и не были "в восторге" от этих планов построить газопровод в обход ряда стран.
Меркель заявила в конце 2024 года в интервью Tagesspiegel, что работа с Россией над вторым "Северным потоком" имела, по ее мнению, "политический смысл". По ее словам, это был способ сохранить связи с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе в свете достижения минских соглашений.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
Ранее Шредер заявил в ходе заседания комиссии, что ФРГ при кабмине Меркель, до 2021 года, была достаточно суверенной, чтобы защищать от США свои интересы в области поставок энергоресурсов из РФ.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"
Вчера, 15:07
Кроме того, Шредер снова в рамках дачи показаний выступил в защиту строительства газопровода "Северный поток-2" и пояснил, что его кабмин хотел отказаться от атомной энергии и угля в пользу природного газа из РФ. Создание фонда, необходимого для продвижения постройки второго газопровода и от нападок США он назвал "чрезвычайно разумным решением".
Шредер в пятницу дал по видеосвязи показания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, расследующего работу фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока - 2".
На прошлом заседании Шредер сообщил комиссии, что в качестве председателя правления оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG выполнял роль представителя компании, а не занимался ее оперативной деятельностью, и не располагает подробной информацией о процессе строительства газопровода. Политик также заявил, что не оказывал влияние на получение официальных разрешений на постройку трубопровода. При этом он признал, что обсуждал ход проекта с президентом России Путиным.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга-Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока - 2".
Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.
После начала специальной военной операции на Украине Шрёдер постоянно подвергается нападкам из-за связей с Россией и дружеский отношений с Путиным. Однако попытки исключения его из социал-демократической партии (СДПГ) не увенчались успехом.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Шредер заявил, что не имеет влияния на внешнюю политику США
Вчера, 18:37
 
В миреРоссияГерманияСШААнгела МеркельГерхард ШредерВладимир ПутинЕвросоюзСеверный поток — 2Северный поток
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
