На газопроводе "Северный поток — 2" стоит подпись Меркель, заявил Шредер

ШВЕРИН (Германия), 17 окт - РИА Новости. Герхард Шредер заявил, что на одном из сегментов газопровода "Северный поток-2" есть не только его, но и подпись перенявшей у него должность канцлера Ангелы Меркель, которая была весьма заинтересована в его постройке в обход ряда стран, передает РИА Новости с заседания комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку "Северного потока-2".

"На одном участке трубопровода (Северный поток-2 - ред.) стоит не только моя подпись, но и её", - сказал Шрёдер.

По его словам, между ним и Меркель вообще не было никаких разногласий по этому вопросу, и во время разговоров с российским президентом Владимиром Путиным он один или два раза оказывал ей помощь. Речь шла о безопасности энергоснабжения Германии , пояснил он.

"Госпожа Меркель действительно была заинтересована и активно участвовала в сотрудничестве с Россией в области энергетической политики", - подчеркнул он.

Он также добавил, что против воли ЕС , а также и кабмина Меркель вряд ли бы удалось достроить "Северный поток-2", хотя некоторые члены Европейского Союза и не были "в восторге" от этих планов построить газопровод в обход ряда стран.

Меркель заявила в конце 2024 года в интервью Tagesspiegel, что работа с Россией над вто рым "Северным по током" имела, по ее мнению, "политический смысл". По ее словам, это был способ сохранить связи с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе в свете достижения минских соглашений.

Ранее Шредер заявил в ходе заседания комиссии, что ФРГ при кабмине Меркель, до 2021 года, была достаточно суверенной, чтобы защищать от США свои интересы в области поставок энергоресурсов из РФ.

Кроме того, Шредер снова в рамках дачи показаний выступил в защиту строительства газопровода "Северный поток-2" и пояснил, что его кабмин хотел отказаться от атомной энергии и угля в пользу природного газа из РФ. Создание фонда, необходимого для продвижения постройки второго газопровода и от нападок США он назвал "чрезвычайно разумным решением".

Шредер в пятницу дал по видеосвязи показания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания , расследующего работу фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока - 2".

На прошлом заседании Шредер сообщил комиссии, что в качестве председателя правления оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG выполнял роль представителя компании, а не занимался ее оперативной деятельностью, и не располагает подробной информацией о процессе строительства газопровода. Политик также заявил, что не оказывал влияние на получение официальных разрешений на постройку трубопровода. При этом он признал, что обсуждал ход проекта с президентом России Путиным.

В январе 2021 года парламент Мекленбурга-Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока - 2".

Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств " Газпрома " и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.