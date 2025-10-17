Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за пять лет

КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Беспрецедентные темпы школьного строительства отмечены в Татарстане за последние пять лет - построено 48 новых школ, капитально отремонтировано почти 1,2 тысячи объектов, заявил глава республики Рустам Минниханов.

"В сфере общего образования за последние пять лет построено 48 новых школ - это беспрецедентные темпы школьного строительства в истории Татарстана, капитально отремонтированы 1192 школьных объекта. Объем финансирования превысил 76 миллиардов рублей", - сказал Минниханов в ежегодном послании к парламенту республики.

При этом он отметил, что в каждой из школ созданы условия для всестороннего развития детей, внедрены самые передовые образовательные технологии.

Большие надежды, по словам главы региона, возлагаются на проект "Физико-математический прорыв". На его реализацию из бюджета республики ежегодно будет выделяться более 250 миллионов рублей.

Минниханов подчеркнул, что необходимо проработать вопрос распространения подходов, заложенных в основу данного проекта, на другие естественно-научные дисциплины, прежде всего, на химию.

В планах - дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе создание сети школьных технопарков во всех муниципальных районах республики, где дети смогут осваивать новые технологии, реализация программы "Цифровая образовательная среда" по оснащению школ современным оборудованием и внедрению передовых образовательных технологий, создание республиканского Дома учителя, где педагоги смогут повышать квалификацию у лучших российских и мировых экспертов.