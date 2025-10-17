Рейтинг@Mail.ru
Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за пять лет - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:12 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/shkoly-2048911486.html
Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за пять лет
Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за пять лет - РИА Новости, 17.10.2025
Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за пять лет
Беспрецедентные темпы школьного строительства отмечены в Татарстане за последние пять лет - построено 48 новых школ, капитально отремонтировано почти 1,2 тысячи РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:12:00+03:00
2025-10-17T16:12:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3740b0765c69bc1deeb19f65adf34108.jpg
https://ria.ru/20251017/tatarstan-2048872481.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_06c20b8c5b99049e41d3ecac28bdb7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, школа
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Школа
Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за пять лет

Минниханов: Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за 5 лет

© POOL | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Беспрецедентные темпы школьного строительства отмечены в Татарстане за последние пять лет - построено 48 новых школ, капитально отремонтировано почти 1,2 тысячи объектов, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"В сфере общего образования за последние пять лет построено 48 новых школ - это беспрецедентные темпы школьного строительства в истории Татарстана, капитально отремонтированы 1192 школьных объекта. Объем финансирования превысил 76 миллиардов рублей", - сказал Минниханов в ежегодном послании к парламенту республики.
При этом он отметил, что в каждой из школ созданы условия для всестороннего развития детей, внедрены самые передовые образовательные технологии.
Большие надежды, по словам главы региона, возлагаются на проект "Физико-математический прорыв". На его реализацию из бюджета республики ежегодно будет выделяться более 250 миллионов рублей.
Минниханов подчеркнул, что необходимо проработать вопрос распространения подходов, заложенных в основу данного проекта, на другие естественно-научные дисциплины, прежде всего, на химию.
В планах - дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе создание сети школьных технопарков во всех муниципальных районах республики, где дети смогут осваивать новые технологии, реализация программы "Цифровая образовательная среда" по оснащению школ современным оборудованием и внедрению передовых образовательных технологий, создание республиканского Дома учителя, где педагоги смогут повышать квалификацию у лучших российских и мировых экспертов.
Масштабный образовательный проект "Физико-математический прорыв" стартовал в 2024 году, реализуется совместно министерством образования и науки Татарстана и Университетом Иннополис. В рамках проекта в целях популяризации изучения физики, математики, информатики среди школьников Татарстана, повышения уровня физико-математического образования и поддержки педагогических работников были проведены конкурсные отборы. Победители - 350 преподавателей и 200 талантливых учащихся 5-11-х классов - станут обладателями гранта: опытные педагоги получат единовременно по 300 тысяч рублей, молодые педагоги - по 240 тысяч рублей, преподаватели математических кружков - по 90 тысяч рублей, школьники - по 50 тысяч рублей.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Татарстан за пять лет построил 15 млн кв м жилья и 22 тыс соцобъектов
Вчера, 14:31
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала