Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за пять лет

КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Беспрецедентные темпы школьного строительства отмечены в Татарстане за последние пять лет - построено 48 новых школ, капитально отремонтировано почти 1,2 тысячи объектов, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"В сфере общего образования за последние пять лет построено 48 новых школ - это беспрецедентные темпы школьного строительства в истории Татарстана, капитально отремонтированы 1192 школьных объекта. Объем финансирования превысил 76 миллиардов рублей", - сказал Минниханов в ежегодном послании к парламенту республики.
При этом он отметил, что в каждой из школ созданы условия для всестороннего развития детей, внедрены самые передовые образовательные технологии.
Большие надежды, по словам главы региона, возлагаются на проект "Физико-математический прорыв". На его реализацию из бюджета республики ежегодно будет выделяться более 250 миллионов рублей.
Минниханов подчеркнул, что необходимо проработать вопрос распространения подходов, заложенных в основу данного проекта, на другие естественно-научные дисциплины, прежде всего, на химию.
В планах - дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе создание сети школьных технопарков во всех муниципальных районах республики, где дети смогут осваивать новые технологии, реализация программы "Цифровая образовательная среда" по оснащению школ современным оборудованием и внедрению передовых образовательных технологий, создание республиканского Дома учителя, где педагоги смогут повышать квалификацию у лучших российских и мировых экспертов.
Масштабный образовательный проект "Физико-математический прорыв" стартовал в 2024 году, реализуется совместно министерством образования и науки Татарстана и Университетом Иннополис. В рамках проекта в целях популяризации изучения физики, математики, информатики среди школьников Татарстана, повышения уровня физико-математического образования и поддержки педагогических работников были проведены конкурсные отборы. Победители - 350 преподавателей и 200 талантливых учащихся 5-11-х классов - станут обладателями гранта: опытные педагоги получат единовременно по 300 тысяч рублей, молодые педагоги - по 240 тысяч рублей, преподаватели математических кружков - по 90 тысяч рублей, школьники - по 50 тысяч рублей.