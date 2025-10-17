Рейтинг@Mail.ru
Винить за санкции против NIS нужно США, а не Россию, заявил Вулин - РИА Новости, 17.10.2025
01:36 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/sanktsii-2048751520.html
Винить за санкции против NIS нужно США, а не Россию, заявил Вулин
Винить за санкции против NIS нужно США, а не Россию, заявил Вулин - РИА Новости, 17.10.2025
Винить за санкции против NIS нужно США, а не Россию, заявил Вулин
Винить за санкции в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) сербы должны США, которые их ввели, а не Россию, которая является мажоритарным акционером... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T01:36:00+03:00
2025-10-17T01:36:00+03:00
в мире, сербия, россия, сша, александр вулин, александр вучич, павел сорокин, нефтяная индустрия сербии, газпром
В мире, Сербия, Россия, США, Александр Вулин, Александр Вучич, Павел Сорокин, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром
Винить за санкции против NIS нужно США, а не Россию, заявил Вулин

Вулин: винить за санкции против NIS нужно США, а не Россию

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Винить за санкции в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) сербы должны США, которые их ввели, а не Россию, которая является мажоритарным акционером компании, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Вучич сделал заявление о NIS после встречи с российской делегацией
13 октября, 16:10
"Это как разговоры 1999 года – неважно было, что нас бомбили американцы, важно, что россияне не предотвратили бомбардировки. И теперь проблема не в том, что США ввели политические санкции NIS, метясь не в Россию, а, в первую очередь, в Сербию, но главной проблемой стало то, что россияне не воодушевлены идеей отказаться от собственности в фирме, которую приобрели и которая их все эти годы. Мы должны быть реалистами хотя бы настолько, чтобы сказать, что нет вины Сербии, но нет и России. Есть у Америки, у тех, кто ввел санкции против NIS без каких-либо причин, кроме одной – чтобы сербы навсегда испортили свои отношения с Россией", - заявил Вулин в эфире Prva TV, добавив, что США также ввели таможенные пошлины в размере 35% на товары из Сербии.
Бывший вице-премьер Сербии, который сейчас возглавляет наблюдательный совет госкомпании "Србиягаз", обратил внимание и на недовольство в публичном поле в связи с продлением договора о поставках газа из России только до Нового года.
"Многие едва дождались, чтобы начать нападки из-за продления газового договора до конца года, полностью забывая о том, что все эти годы у нас самый дешевый газ в Европе, которые оплачивается из расчета цены газа, что мы не ощутили каких-либо проблем в снабжении газом, не говоря уже о том, что они давно забыли, сколько раз нас Россия поддержала по вопросу Косово и Метохии и Республик Сербской (Боснии и Герцеговины – ред.), ложном геноциде в Сребренице. Россия – наш друг, союзник, и нет дилеммы в том, что Россия учитывает наши интересы", - подчеркнул Вулин.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS
11 октября, 17:28
Президент Сербии Александр Вучич сообщил об открытом и конструктивном разговоре в понедельник с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением
10 октября, 02:08
 
В миреСербияРоссияСШААлександр ВулинАлександр ВучичПавел СорокинНефтяная индустрия СербииГазпром
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
