Винить за санкции против NIS нужно США, а не Россию, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Винить за санкции в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) сербы должны США, которые их ввели, а не Россию, которая является мажоритарным акционером компании, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Бывший вице-премьер Сербии, который сейчас возглавляет наблюдательный совет госкомпании "Србиягаз", обратил внимание и на недовольство в публичном поле в связи с продлением договора о поставках газа из России только до Нового года.