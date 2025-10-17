Рейтинг@Mail.ru
Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 17.10.2025 (обновлено: 10:49 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/sammit-2048775635.html
Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД
Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД - РИА Новости, 17.10.2025
Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД
Саммит России и США в Венгрии может пройти через неделю после встречи глав МИД, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:00:00+03:00
2025-10-17T10:49:00+03:00
россия
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048767200.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
https://ria.ru/20251017/putin-2048750679.html
https://ria.ru/20251017/tramp-2048756042.html
россия
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин, в мире
Россия, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин, В мире
Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД

Саммит России и США в Венгрии может пройти через неделю после встречи глав МИД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 17 окт — РИА Новости. Саммит России и США в Венгрии может пройти через неделю после встречи глав МИД, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Вчера президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) сказал, чтобы мы готовились, на повестке дня встреча двух министров иностранных дел <...>. Они (с президентом России Владимиром Путиным. — Прим. ред.) решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт", — сказал он в эфире радио Kossuth.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
06:42
Премьер уточнил, что вечером в четверг отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита, работа началась.
Орбан добавил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
Вчера, 22:55

Переговоры лидеров

В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока главы Белого дома, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Болезненный удар": на Западе назвали необычный итог звонка Путина Трампу
01:06
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Владимир Путин в разговоре отметил, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.

Последний раз Путин и Трамп общались в ночь на 19 августа. Они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями Москвы и Киева.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ: Трамп изменил тон в разговоре с Путиным
02:59
 
РоссияВенгрияСШАДональд ТрампВиктор ОрбанВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала