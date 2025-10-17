Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД

https://ria.ru/20251017/sammit-2048775635.html
Саммит России и США в Венгрии может пройти через неделю после встречи глав МИД, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 17.10.2025
БУДАПЕШТ, 17 окт — РИА Новости. Саммит России и США в Венгрии может пройти через неделю после встречи глав МИД, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Вчера президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) сказал, чтобы мы готовились, на повестке дня встреча двух министров иностранных дел <...>. Они (с президентом России Владимиром Путиным. — Прим. ред.) решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт", — сказал он в эфире радио Kossuth
.
Премьер уточнил, что вечером в четверг отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита, работа началась.
Орбан
добавил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с Путиным.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока главы Белого дома, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков
, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Владимир Путин в разговоре отметил, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США
.
Последний раз Путин и Трамп общались в ночь на 19 августа. Они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями Москвы и Киева.