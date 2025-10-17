Рубио встретится с российской делегацией для обсуждения саммита, пишет WP

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе встретится с представителями России для обсуждения повестки предстоящего российско-американского саммита в Будапеште, сообщает газета Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе встретится с представителями России для обсуждения повестки предстоящего российско-американского саммита в Будапеште, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

"Стратегия Белого дома заключается в том, чтобы направить госсекретаря Марко Рубио на встречу с российскими официальными лицами на следующей неделе для обсуждения повестки саммита в Будапеште", - говорится в публикации издания со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

При этом газета не сообщает, где именно пройдет встреча.

Как утверждает газета, американская позиция на предстоящих переговорах может быть усилена, если конгресс на следующей неделе примет законопроект о санкциях против России, предложенный республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) - в таком случае Рубио может предложить РФ "экономические пряники" при заключении мирного соглашения, в то же время сохраняя "кнут" в виде поставок Киеву дальнобойных ракет и увеличения экономического давления, если успеха в этом добиться не удастся.

В четверг лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что "настало время" для рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ. Сам Трамп ранее допустил возможность новых санкций против РФ в случае неудовлетворительного темпа украинского урегулирования.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине , однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.