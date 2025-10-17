Рейтинг@Mail.ru
Рубио встретится с российской делегацией для обсуждения саммита, пишет WP - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/rubio-2048782043.html
Рубио встретится с российской делегацией для обсуждения саммита, пишет WP
Рубио встретится с российской делегацией для обсуждения саммита, пишет WP - РИА Новости, 17.10.2025
Рубио встретится с российской делегацией для обсуждения саммита, пишет WP
Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе встретится с представителями России для обсуждения повестки предстоящего российско-американского саммита в... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:29:00+03:00
2025-10-17T09:29:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
марко рубио
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048728379.html
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048767200.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Рубио встретится с российской делегацией для обсуждения саммита, пишет WP

WP: Рубио встретится с делегацией РФ для обсуждения повестки саммита в Будапеште

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе встретится с представителями России для обсуждения повестки предстоящего российско-американского саммита в Будапеште, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, столице Венгрии. Он также отметил, что Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помощник президент РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
Вчера, 22:55
"Стратегия Белого дома заключается в том, чтобы направить госсекретаря Марко Рубио на встречу с российскими официальными лицами на следующей неделе для обсуждения повестки саммита в Будапеште", - говорится в публикации издания со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
При этом газета не сообщает, где именно пройдет встреча.
Как утверждает газета, американская позиция на предстоящих переговорах может быть усилена, если конгресс на следующей неделе примет законопроект о санкциях против России, предложенный республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) - в таком случае Рубио может предложить РФ "экономические пряники" при заключении мирного соглашения, в то же время сохраняя "кнут" в виде поставок Киеву дальнобойных ракет и увеличения экономического давления, если успеха в этом добиться не удастся.
В четверг лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что "настало время" для рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ. Сам Трамп ранее допустил возможность новых санкций против РФ в случае неудовлетворительного темпа украинского урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал о реакции Путина на высказанную Трампом идею о саммите
Вчера, 21:48
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Британии заявили об истерике у Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
06:42
 
В миреРоссияУкраинаСШАМарко РубиоДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала