Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекорда - РИА Новости, 17.10.2025
09:01 17.10.2025
Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекорда
экономика, южная корея, россия, сеул
Экономика, Южная Корея, Россия, Сеул
© РИА Новости / Евгений БиятовКреветки
© РИА Новости / Евгений Биятов
Креветки. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекорда с конца 2023 года, впервые за 1,5 года став лидером в списке экспортеров, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы.
Всего в сентябре Сеул закупил у Москвы морепродуктов на 104,9 миллиона долларов, что стало максимумом с декабря 2023 года. За месяц поставки выросли в 1,5 раза, а в годовом выражении - почти на 28%.
Таким образом, по итогам сентября Россия впервые с февраля 2024 года стала главным поставщиком морепродуктов в Южную Корею. Кроме нее, в топ-5 вошли Китай (100,4 миллиона долларов), Вьетнам (59,4 миллиона), Норвегия (57,6 миллиона) и США (16,4 миллиона).
Больше всего из РФ в Южную Корею в сентябре приезжало крабов - на 39,6 миллиона долларов и мороженой рыбы - на 37,3 миллиона. Кроме того, Сеул импортировал филе и другое мясо рыбы (16,7 миллиона долларов), сушеную, соленую или копченую рыбу (7,4 миллиона), а также мороженых моллюсков (3,7 миллиона).
При этом за три квартала поставки российских морепродуктов в Южную Корею увеличились почти на 8% в годовом выражении – до 686,8 миллиона долларов.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В России подешевела красная икра
12 октября, 06:32
 
