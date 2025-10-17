МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекорда с конца 2023 года, впервые за 1,5 года став лидером в списке экспортеров, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы.

Всего в сентябре Сеул закупил у Москвы морепродуктов на 104,9 миллиона долларов, что стало максимумом с декабря 2023 года. За месяц поставки выросли в 1,5 раза, а в годовом выражении - почти на 28%.

Больше всего из РФ в Южную Корею в сентябре приезжало крабов - на 39,6 миллиона долларов и мороженой рыбы - на 37,3 миллиона. Кроме того, Сеул импортировал филе и другое мясо рыбы (16,7 миллиона долларов), сушеную, соленую или копченую рыбу (7,4 миллиона), а также мороженых моллюсков (3,7 миллиона).