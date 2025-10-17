https://ria.ru/20251017/rossija-2048775915.html
Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекорда
Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекорда
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекорда с конца 2023 года, впервые за 1,5 года став лидером в списке экспортеров, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы.
Всего в сентябре Сеул
закупил у Москвы
морепродуктов на 104,9 миллиона долларов, что стало максимумом с декабря 2023 года. За месяц поставки выросли в 1,5 раза, а в годовом выражении - почти на 28%.
Таким образом, по итогам сентября Россия
впервые с февраля 2024 года стала главным поставщиком морепродуктов в Южную Корею
. Кроме нее, в топ-5 вошли Китай
(100,4 миллиона долларов), Вьетнам
(59,4 миллиона), Норвегия
(57,6 миллиона) и США
(16,4 миллиона).
Больше всего из РФ в Южную Корею в сентябре приезжало крабов - на 39,6 миллиона долларов и мороженой рыбы - на 37,3 миллиона. Кроме того, Сеул импортировал филе и другое мясо рыбы (16,7 миллиона долларов), сушеную, соленую или копченую рыбу (7,4 миллиона), а также мороженых моллюсков (3,7 миллиона).
При этом за три квартала поставки российских морепродуктов в Южную Корею увеличились почти на 8% в годовом выражении – до 686,8 миллиона долларов.