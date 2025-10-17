Рейтинг@Mail.ru
"Черный" криптомайнинг сосредоточен в СКФО, заявили в "Россетях"
06:57 17.10.2025
"Черный" криптомайнинг сосредоточен в СКФО, заявили в "Россетях"
"Черный" криптомайнинг сосредоточен в СКФО, заявили в "Россетях"
Незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах он незначителен, заявил РИА Новости глава "Россетей" Андрей Рюмин. РИА Новости, 17.10.2025
северный кавказ
россия
республика дагестан
россети
северный кавказ
северный кавказ, россия, республика дагестан, россети
Северный Кавказ, Россия, Республика Дагестан, Россети
Незаконную майнинг-фермы в Ингушетии
© Фото : "Россети Северный Кавказ"
Незаконную майнинг-фермы в Ингушетии. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах он незначителен, заявил РИА Новости глава "Россетей" Андрей Рюмин.
"Львиная доля, конечно, это Северный Кавказ. То есть основная проблема ("черного" криптомайнинга - ред.) сфокусирована именно на Северном Кавказе, к сожалению, потому что в других регионах, в принципе, у нас ситуация сильно лучше. Безусловно, оно есть, эти проявления, но они незначительные и глобально не влияют на сбор", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
Ранее в компании сообщали, что "черные" майнеры криптовалют на Северном Кавказе незаконно потребили электроэнергию на 622 миллиона рублей в январе-сентябре 2025 года, зафиксировано 94 случая хищения.
Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко заявлял РИА Новости, что выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Северный КавказРоссияРеспублика ДагестанРоссети
 
 
