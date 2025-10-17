"Черный" криптомайнинг сосредоточен в СКФО, заявили в "Россетях"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах он незначителен, заявил РИА Новости глава "Россетей" Андрей Рюмин.

Ранее в компании сообщали, что "черные" майнеры криптовалют на Северном Кавказе незаконно потребили электроэнергию на 622 миллиона рублей в январе-сентябре 2025 года, зафиксировано 94 случая хищения.