Вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу, заявили в Раде - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 17.10.2025
Вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу, заявили в Раде
Вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу, заявили в Раде - РИА Новости, 17.10.2025
Вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу, заявили в Раде
Вопрос о передаче Украине американских ракет Tomahawk пока что поставлен на паузу, заявил в пятницу председатель комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 17.10.2025
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, НАТО
Вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу, заявили в Раде

Депутат Рады Чернев: вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопрос о передаче Украине американских ракет Tomahawk пока что поставлен на паузу, заявил в пятницу председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Владимир Зеленский в пятницу в 20.00 мск встретится с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
"Пока что будет поставлен на паузу вопрос относительно (поставки - ред.) Tomahawk. Весь спектр (иных - ред.) вопросов будет обсуждаться. В частности, это предоставление нам большего количества систем ПВО и ракет для них, но не предоставление, как ранее, но через программу PURL финансирования от наших европейских партнеров", - сказал Чернев в эфире телеканала "Мы - Украина".
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Проблематика возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву затрагивалась в ходе беседы президентов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
