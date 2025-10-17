Вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу, заявили в Раде

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопрос о передаче Украине американских ракет Tomahawk пока что поставлен на паузу, заявил в пятницу председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Пока что будет поставлен на паузу вопрос относительно (поставки - ред.) Tomahawk. Весь спектр (иных - ред.) вопросов будет обсуждаться. В частности, это предоставление нам большего количества систем ПВО и ракет для них, но не предоставление, как ранее, но через программу PURL финансирования от наших европейских партнеров", - сказал Чернев в эфире телеканала "Мы - Украина".