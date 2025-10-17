Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, как Путин ударил по Зеленскому - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 17.10.2025
На Западе раскрыли, как Путин ударил по Зеленскому
Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского перед его встречей с главой США Дональдом Трампом, пишет Spectator. "Итог: Путин обошел <...>... РИА Новости, 17.10.2025
На Западе раскрыли, как Путин ударил по Зеленскому

Spectator: Путин переиграл Зеленского перед его встречей с Трампом

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского перед его встречей с главой США Дональдом Трампом, пишет Spectator.

"Итог: Путин обошел <...> Зеленского, который сегодня встретится в Белом доме с Трампом", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Во Франции раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона
10:16
10:16
Издание пишет, что глава киевского режима надеялся убедить Трампа усилить давление на Россию, однако он вряд ли получит согласие на поставку ракет Tomahawk.

Зеленский прибыл в США накануне. Телеканал RT сообщал, что его не встретил никто, кроме главы офиса Андрея Ермака.

Глава киевского режима намерен провести переговоры с главой Белого дома, при этом он уже успел встретиться с представителями американской оборонной компании Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk и разрабатывает системы Patriot.
Переговоры лидеров

В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Обращение Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
08:33
08:33
 
Заголовок открываемого материала