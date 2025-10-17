Издание пишет, что глава киевского режима надеялся убедить Трампа усилить давление на Россию, однако он вряд ли получит согласие на поставку ракет Tomahawk.



Зеленский прибыл в США накануне. Телеканал RT сообщал, что его не встретил никто, кроме главы офиса Андрея Ермака.



Глава киевского режима намерен провести переговоры с главой Белого дома, при этом он уже успел встретиться с представителями американской оборонной компании Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk и разрабатывает системы Patriot.