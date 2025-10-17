Рейтинг@Mail.ru
Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 17.10.2025 (обновлено: 10:43 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/putin-2048803340.html
Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза
Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза - РИА Новости, 17.10.2025
Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза
Владимир Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:18:00+03:00
2025-10-17T10:43:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048756042.html
https://ria.ru/20251017/sammit-2048775635.html
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048757630.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, будапешт
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Будапешт
Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза

Путин после разговора с Трампом проинформировал членов СБ о содержании беседы

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Вчера вечером, сразу после телефонного контакта с президентом США Дональдом Трампом, президент России Владимир Владимирович Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ: Трамп изменил тон в разговоре с Путиным
02:59

Переговоры лидеров

В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока главы Белого дома, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД
09:00
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре отметил, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ раскрыли реакцию Зеленского на заявления Трампа после беседы с Путиным
03:35
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.

Последний раз Путин и Трамп общались в ночь на 19 августа. Они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями Москвы и Киева.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
Вчера, 22:55
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковБудапешт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала