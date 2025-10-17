Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Вчера вечером, сразу после телефонного контакта с президентом США Дональдом Трампом , президент России Владимир Владимирович Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой", — сказал он.

Переговоры лидеров

В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока главы Белого дома, он продлился два с половиной часа.

Как рассказал Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.

Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре отметил, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США