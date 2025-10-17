https://ria.ru/20251017/putin-2048803340.html
Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза
Владимир Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.10.2025
Путин после разговора с Трампом проинформировал членов СБ о содержании беседы
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Вчера вечером, сразу после телефонного контакта с президентом США Дональдом Трампом
, президент России Владимир Владимирович Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой", — сказал он.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока главы Белого дома, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре отметил, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
.
Последний раз Путин и Трамп общались в ночь на 19 августа. Они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями Москвы и Киева.