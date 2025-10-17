На Западе обратились к Зеленскому после беседы Трампа и Путина

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk станет началом конца политической карьеры Владимира Зеленского, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
По словам эксперта, Зеленский понимает, что Трамп не собирается передавать Киеву оружие, но все равно пытается убедить американского лидера поддержать очередную авантюру.
Вчера президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются.
Президент США добавил, что обсудил с Путиным вопрос возможной передачи ракет противникам России и тому, по его словам, эта идея не понравилась.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.