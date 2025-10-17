Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились к Зеленскому после беседы Трампа и Путина - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 17.10.2025 (обновлено: 06:36 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/putin-2048765070.html
На Западе обратились к Зеленскому после беседы Трампа и Путина
На Западе обратились к Зеленскому после беседы Трампа и Путина - РИА Новости, 17.10.2025
На Западе обратились к Зеленскому после беседы Трампа и Путина
Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk станет началом конца политической карьеры Владимира Зеленского, такое мнение... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T06:12:00+03:00
2025-10-17T06:36:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251017/putin-2048750679.html
https://ria.ru/20251017/tramp-2048756042.html
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048757630.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Западе обратились к Зеленскому после беседы Трампа и Путина

Меркурис: отказ Трампа от поставок Tomahawk станет началом конца Зеленского

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk станет началом конца политической карьеры Владимира Зеленского, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры", — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Болезненный удар": на Западе назвали необычный итог звонка Путина Трампу
01:06
По словам эксперта, Зеленский понимает, что Трамп не собирается передавать Киеву оружие, но все равно пытается убедить американского лидера поддержать очередную авантюру.
"Штатам и так не хватает зенитных ракетных перехватчиков Patriot, которые могут понадобиться в противостояния с Китаем или возобновления конфликта с Ираном. Зачем им Украина? И Зеленский это понимает, но все равно пытается убедить Трампа", — пояснил аналитик.
Вчера президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ: Трамп изменил тон в разговоре с Путиным
02:59
Президент США добавил, что обсудил с Путиным вопрос возможной передачи ракет противникам России и тому, по его словам, эта идея не понравилась.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ раскрыли реакцию Зеленского на заявления Трампа после беседы с Путиным
03:35
 
В миреСШАКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала