"Болезненный удар": на Западе назвали необычный итог звонка Путина Трампу - РИА Новости, 17.10.2025
01:06 17.10.2025
"Болезненный удар": на Западе назвали необычный итог звонка Путина Трампу
Запланированная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште по итогам разговора двух лидеров станет...
"Болезненный удар": на Западе назвали необычный итог звонка Путина Трампу

Telegraph: встреча Трампа и Путина в Будапеште станет ударом для ЕС

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Запланированная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште по итогам разговора двух лидеров станет болезненным ударом для Евросоюза, пишет британская газета The Telegraph.
"Заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине станет болезненным ударом для Европы", — говорится в материале.
00:59
Как полагает издание, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как принимающая сторона, лишь укрепит свой авторитет и сильно осложнит попытки ЕС ослабить его власть.
"Это станет ударом для тех в ЕС, кто надеялся, что Орбана сможет сместить (Лидер оппозиционной партии "Тиса". — Прим. Ред.) Петер Мадьяр, консерватор, выступающий за членство в ЕС, который, согласно опросам, опережает старейшего лидера блока", — подчеркивается в материале.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского лидера.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что особый акцент был сделан на вопросах украинского кризиса. Американский лидер заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с Трампом, подготовка саммита начата и идет полным ходом.
