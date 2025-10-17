Это нечестно и больно: Путин неожиданно взял Запад на запрещенный прием

В июне этого года, объявляя о 18-м пакете антироссийских санкций, председатель Еврокомиссии дер Ляйен заявила: "Российская экономика находится под сильным давлением санкций. <…> Доходы России от нефти и газа упали почти на 80 процентов по сравнению с довоенным уровнем. Дефицит стремительно растет. Процентные ставки чрезвычайно высоки. Инфляция растет, значительно превышая десять процентов. Цена на импорт технологий и критически важных товаров в шесть раз выше, чем до войны. <…> Россия скатилась в экономику войны и приносит в жертву свои будущие перспективы".
Это заявление вызвало негодование даже у прожженных русофобских ресурсов, которые привыкли лгать профессионально и убедительно, смешивая полуправду и инсинуации, — но тут их просто прорвало.
Американский Центр анализа европейской политики (CEPA) прямым текстом обвинил дер Ляйен во лжи: "Это не просто неправда. Это вредительство. Почти все из этого не соответствует действительности. Доходы России от нефтегазового сектора не упали на 80 процентов; инфляция снижается, а не растет, и находится ниже десяти процентов. Стоимость импортируемых технологий не выросла в шесть раз, и Россию не свели к "экономике войны". Если бы предыдущие семнадцать пакетов санкций ЕС действительно работали, не было бы необходимости во введении этого нового пакета".
На самом деле на Западе давно поняли, что санкции провалились. И главное, непонятно, что же теперь делать.
Однако в британском журнале Energy Policy недавно появился интересный материал, где признавалось, что введенные доселе санкции не сработали и не могли сработать. Вместо этого было предложено неожиданное и потенциально болезненное решение: "Мера, которая может снизить прибыль России от нефти в долгосрочной перспективе, — санкции, направленные на технологии добычи (запрет на передачу технологий и оборудования в Россию)".
Шарики закрутились снова, и жизнь начала налаживаться. Вплоть до вчерашнего дня.
Дело в том, что вчера состоялось пленарное заседание международного форума "Российская энергетическая неделя", где центральным событием стало выступление президента России Владимира Путина, который обрисовал состояние и перспективы энергетического сектора страны — как на внутреннем, так и на мировом рынке. Спойлер: все будет хорошо.
Но главной "пасхалочкой" стало то, что Путин, в очередной раз заглянувший в будущее, затронул именно тему технологического шантажа со стороны Запада: "Мы видели, как те же самые элиты западных стран в одночасье отказались обслуживать оборудование для ТЭКа, поставленное в Россию. <…> Факт остается фактом: западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям — недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной. Это все мы должны учитывать".
Проблема действительно имеет место быть. По состоянию на 2021 год зависимость России от западных технологий и оборудования для энергетического сектора по некоторым направлениям составляла от 52 до 80 процентов, а в рамках технологии управления траекторией скважины — все сто.
Впрочем, у других стран — поставщиков энергоресурсов эта проблема еще острее. Нефтяные монархии Ближнего Востока вообще полностью зависят от западных поставщиков технологий и оборудования для добычи нефти и газа, где доминируют такие компании, как Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton и Weatherford. Та же ситуация и у Ирана, Венесуэлы, Нигерии, Казахстана, Азербайджана и многих других.
И Путин сказал простую вещь: "Значит, нужно активно менять статус стран — производителей энергоресурсов от покупателей оборудования к статусу технологических лидеров, формировать на национальном уровне полноценный энергетический суверенитет от добычи и переработки ресурсов до транспортировки готовой продукции".
Перевод: не хотите, чтобы вам тоже в самый неподходящий момент перекрыли кран? Тогда переходите на отечественное — в смысле, российское. Или ирано-российское. Или российско-саудовское.
Почему мы можем заменить западные технологии? Извольте: мы сначала провели реверс-инжиниринг, а потом создали оборудование еще лучше, еще надежнее и еще дешевле. В мире уже вовсю это оборудование закупают, потому что наши технологии "прошли испытание временем, доказали свою эффективность в суровых природных, климатических условиях, у нас есть компетенции, опыт и наработки, чтобы развиваться даже в сложных сегментах энергетики, добывать трудноизвлекаемые запасы, что особенно актуально для нефтяной отрасли".
Мы готовы снять вас с "технологической иглы" и не пересадить на новую, а "будем делать это <…> вместе с дружественными нам государствами, которые прекрасно понимают геополитические риски".
И финальный аккорд: "Россия предлагает комплексное технологическое сотрудничество энергетических стран, которое не зависит от санкций и внешнего давления. Настоящее партнерство, в основе которого обмен знаниями, опытом, создание промышленных альянсов. Причем результатами такого партнерства должны пользоваться все, кто участвует в этой работе".
По сути, Путин предложил Глобальному Югу создать первый в истории альтернативный Западу энергетическо-технологический альянс, в рамках которого участники не владеют только ухом, хвостом или хоботом слона, а у каждого есть свой слон целиком. А вместе — их целое стадо, против которого не устоит ни один хищник.
Революции не всегда бывают громкими. Иногда они тихо случаются за несколько минут выступления.
Но можно гарантировать, что реакция Запада будет очень оглушительной, потому что терять рычаги непрямого контроля над двумя третями мира — это очень-очень больно.
