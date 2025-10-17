Это нечестно и больно: Путин неожиданно взял Запад на запрещенный прием

В июне этого года, объявляя о 18-м пакете антироссийских санкций, председатель Еврокомиссии дер Ляйен заявила: "Российская экономика находится под сильным давлением санкций. <…> Доходы России от нефти и газа упали почти на 80 процентов по сравнению с довоенным уровнем. Дефицит стремительно растет. Процентные ставки чрезвычайно высоки. Инфляция растет, значительно превышая десять процентов. Цена на импорт технологий и критически важных товаров в шесть раз выше, чем до войны. <…> Россия скатилась в экономику войны и приносит в жертву свои будущие перспективы".

Это заявление вызвало негодование даже у прожженных русофобских ресурсов, которые привыкли лгать профессионально и убедительно, смешивая полуправду и инсинуации, — но тут их просто прорвало.

Американский Центр анализа европейской политики (CEPA) прямым текстом обвинил дер Ляйен во лжи: "Это не просто неправда. Это вредительство. Почти все из этого не соответствует действительности. Доходы России от нефтегазового сектора не упали на 80 процентов; инфляция снижается, а не растет, и находится ниже десяти процентов. Стоимость импортируемых технологий не выросла в шесть раз, и Россию не свели к "экономике войны". Если бы предыдущие семнадцать пакетов санкций ЕС действительно работали, не было бы необходимости во введении этого нового пакета".

На самом деле на Западе давно поняли, что санкции провалились. И главное, непонятно, что же теперь делать.

Однако в британском журнале Energy Policy недавно появился интересный материал, где признавалось, что введенные доселе санкции не сработали и не могли сработать. Вместо этого было предложено неожиданное и потенциально болезненное решение: "Мера, которая может снизить прибыль России от нефти в долгосрочной перспективе, — санкции, направленные на технологии добычи (запрет на передачу технологий и оборудования в Россию)".

Шарики закрутились снова, и жизнь начала налаживаться. Вплоть до вчерашнего дня.

Дело в том, что вчера состоялось пленарное заседание международного форума "Российская энергетическая неделя", где центральным событием стало выступление президента России Владимира Путина , который обрисовал состояние и перспективы энергетического сектора страны — как на внутреннем, так и на мировом рынке. Спойлер: все будет хорошо.

Но главной "пасхалочкой" стало то, что Путин, в очередной раз заглянувший в будущее, затронул именно тему технологического шантажа со стороны Запада: "Мы видели, как те же самые элиты западных стран в одночасье отказались обслуживать оборудование для ТЭКа, поставленное в Россию. <…> Факт остается фактом: западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям — недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной. Это все мы должны учитывать".

Проблема действительно имеет место быть. По состоянию на 2021 год зависимость России от западных технологий и оборудования для энергетического сектора по некоторым направлениям составляла от 52 до 80 процентов, а в рамках технологии управления траекторией скважины — все сто.

И Путин сказал простую вещь: "Значит, нужно активно менять статус стран — производителей энергоресурсов от покупателей оборудования к статусу технологических лидеров, формировать на национальном уровне полноценный энергетический суверенитет от добычи и переработки ресурсов до транспортировки готовой продукции".

Перевод: не хотите, чтобы вам тоже в самый неподходящий момент перекрыли кран? Тогда переходите на отечественное — в смысле, российское. Или ирано-российское. Или российско-саудовское.

Почему мы можем заменить западные технологии? Извольте: мы сначала провели реверс-инжиниринг, а потом создали оборудование еще лучше, еще надежнее и еще дешевле. В мире уже вовсю это оборудование закупают, потому что наши технологии "прошли испытание временем, доказали свою эффективность в суровых природных, климатических условиях, у нас есть компетенции, опыт и наработки, чтобы развиваться даже в сложных сегментах энергетики, добывать трудноизвлекаемые запасы, что особенно актуально для нефтяной отрасли".

Мы готовы снять вас с "технологической иглы" и не пересадить на новую, а "будем делать это <…> вместе с дружественными нам государствами, которые прекрасно понимают геополитические риски".

И финальный аккорд: "Россия предлагает комплексное технологическое сотрудничество энергетических стран, которое не зависит от санкций и внешнего давления. Настоящее партнерство, в основе которого обмен знаниями, опытом, создание промышленных альянсов. Причем результатами такого партнерства должны пользоваться все, кто участвует в этой работе".

По сути, Путин предложил Глобальному Югу создать первый в истории альтернативный Западу энергетическо-технологический альянс, в рамках которого участники не владеют только ухом, хвостом или хоботом слона, а у каждого есть свой слон целиком. А вместе — их целое стадо, против которого не устоит ни один хищник.

Революции не всегда бывают громкими. Иногда они тихо случаются за несколько минут выступления.