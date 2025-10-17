Пушков высказался о Tomahawk после разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Идея о предоставлении Украине американских ракет Tomahawk после разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставлена на паузу, считает сенатор Алексей Пушков.
"Судя по сообщениям американских СМИ, после вчерашнего телефонного разговора Путина и Трампа затея с предоставлением Украине Tomahawk, как минимум, поставлена на паузу", - написал Пушков в Telegram-канале.
По мнению сенатора, в период подготовки новой встречи Путина и Трампа практически невероятно, чтобы президент США принял решение о предоставлении ракет, если только подготовка к саммиту в Венгрии не будет сорвана усилиями противников мирного урегулирования как в Европе, так и в Киеве. Сенатор также отметил, что попытки сорвать саммит РФ-США могут быть предприняты, что может обернуться против самого Киева и сказаться на дальнейшей позиции Трампа.
Говоря о выборе Будапешта как места для встречи президентов, член конституционного комитета Совфеда отметил, что у Путина и Трампа прекрасные отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Пушков добавил, что сам Орбан тоже относится к встрече с большим энтузиазмом.