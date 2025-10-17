ВС России освободили Приволье в Днепропетровской области

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Приволье в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области", — говорится в cводке за неделю.
Об освобождении Алексеевки военное ведомство сообщило 15 октября.
За неделю противник потерял в зоне ответственности группировки:
- не менее 2315 солдат убитыми и ранеными;
- два танка;
- 17 боевых бронемашин;
- 103 автомобиля;
- 13 орудий полевой артиллерии;
- 10 станций радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, за неделю на атаки по гражданским объектам в России войска нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам сборки, хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации.
