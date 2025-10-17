Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Приволье в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 17.10.2025 (обновлено: 13:32 17.10.2025)
ВС России освободили Приволье в Днепропетровской области
ВС России освободили Приволье в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль село Приволье в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2025
ВС России освободили Приволье в Днепропетровской области

ВС России взяли под контроль Приволье в Днепропетровской области

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Приволье в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области", — говорится в cводке за неделю.
Об освобождении Алексеевки военное ведомство сообщило 15 октября.
В то же время бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ, трем штурмовым полкам, бригаде морской пехоты, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины.
За неделю противник потерял в зоне ответственности группировки:
  • не менее 2315 солдат убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • 17 боевых бронемашин;
  • 103 автомобиля;
  • 13 орудий полевой артиллерии;
  • 10 станций радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, за неделю на атаки по гражданским объектам в России войска нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам сборки, хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации.
