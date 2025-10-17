Почетный знак и премия за развитие добровольчества учреждены в Татарстане

КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Почетный знак за вклад в развитие добровольчества и премия "Добрый Татарстан" учреждены в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов.

"Нами принято решение об учреждении почетного знака "За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан", а также премии раиса республики "Добрый Татарстан", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.

По словам главы Татарстана, бескорыстная помощь и служение людям приобрели сегодня особую значимость, именно это стало поводом для учреждения почетного знака и премии.

"Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам и их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов Лисичанск и Рубежное", - отметил Минниханов.

Он поблагодарил всех жителей республики за эту важную работу.