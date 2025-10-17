https://ria.ru/20251017/premiya-2048855124.html
Почетный знак и премия за развитие добровольчества учреждены в Татарстане
Почетный знак и премия за развитие добровольчества учреждены в Татарстане
Почетный знак за вклад в развитие добровольчества и премия "Добрый Татарстан" учреждены в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 17.10.2025
Минниханов учредил премию за развитие добровольчества в Татарстане
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Почетный знак за вклад в развитие добровольчества и премия "Добрый Татарстан" учреждены в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Нами принято решение об учреждении почетного знака "За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан", а также премии раиса республики "Добрый Татарстан", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.
По словам главы Татарстана, бескорыстная помощь и служение людям приобрели сегодня особую значимость, именно это стало поводом для учреждения почетного знака и премии.
"Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам и их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов Лисичанск и Рубежное", - отметил Минниханов.
Он поблагодарил всех жителей республики за эту важную работу.
Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщала, что из республики в зону проведения спецоперации направлено более 4,4 тысячи тонн гуманитарной помощи. Ее сбор осуществляется как по инициативе общественных организаций, так и по инициативе отдельных граждан. В городах и районах республики действует около 20 складов гуманитарной помощи. В зону СВО и подшефные Татарстану города отправляют автомобили, квадрокоптеры, мотоциклы, электросамокаты, рации, 3D-принтеры, маскировочные сети, окопные свечи, строительные материалы, бытовую химию, медикаменты, продукты и многое другое.