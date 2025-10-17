Рейтинг@Mail.ru
17.10.2025
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
13:28 17.10.2025
Почетный знак и премия за развитие добровольчества учреждены в Татарстане
Почетный знак и премия за развитие добровольчества учреждены в Татарстане - РИА Новости, 17.10.2025
Почетный знак и премия за развитие добровольчества учреждены в Татарстане
Почетный знак за вклад в развитие добровольчества и премия "Добрый Татарстан" учреждены в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 17.10.2025
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Почетный знак и премия за развитие добровольчества учреждены в Татарстане

Минниханов учредил премию за развитие добровольчества в Татарстане

Рустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президена Татарстана
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Почетный знак за вклад в развитие добровольчества и премия "Добрый Татарстан" учреждены в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Нами принято решение об учреждении почетного знака "За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан", а также премии раиса республики "Добрый Татарстан", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.
По словам главы Татарстана, бескорыстная помощь и служение людям приобрели сегодня особую значимость, именно это стало поводом для учреждения почетного знака и премии.
"Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам и их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов Лисичанск и Рубежное", - отметил Минниханов.
Он поблагодарил всех жителей республики за эту важную работу.
Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщала, что из республики в зону проведения спецоперации направлено более 4,4 тысячи тонн гуманитарной помощи. Ее сбор осуществляется как по инициативе общественных организаций, так и по инициативе отдельных граждан. В городах и районах республики действует около 20 складов гуманитарной помощи. В зону СВО и подшефные Татарстану города отправляют автомобили, квадрокоптеры, мотоциклы, электросамокаты, рации, 3D-принтеры, маскировочные сети, окопные свечи, строительные материалы, бытовую химию, медикаменты, продукты и многое другое.
