Посол назвал действия Запада с активами России воровством

БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Любые не санкционированные Россией операции с суверенными российскими активами являются воровством вне зависимости от ухищрений Еврокомиссии, это не останется без ответа, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

"Любые не согласованные с Россией операции с суверенными российскими активами, вне зависимости от ухищрений Еврокомиссии , будут являться воровством", - сказал Нечаев в комментарии для новостного агентства DPA.

По его словам, инициаторы изъятия российских золотовалютных резервов это понимают, а поэтому, боясь брать на себя ответственность за принятие решения, стремятся заручиться "круговой порукой".

"Этот ничтожный с точки зрения международного права шаг не останется без последствий, вся ответственность за которые полностью ляжет на плечи ЕС и его стран-членов", - подчеркнул российский посол.

Он предостерег от кражи государственной собственности и отметил, что это полностью разрушит репутацию Евросоюза в качестве надежной гавани для суверенных финансовых накоплений, подорвет доверие к финансовому сектору ЕС и евро, приведет к оттоку капиталов и ухудшению инвестиционного климата.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.