В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца

"По предварительной информации, 17 октября 2025 года на улице вблизи одного из жилых домов по Московскому проспекту обнаружен малолетний ребенок в коляске. Прокуратура установит все причины произошедшего, а также даст оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба.