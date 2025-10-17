https://ria.ru/20251017/peterburg-2048810273.html
В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца
В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца
В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца
Оставленного в коляске младенца обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 17.10.2025
В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца
В Московском районе Петербурга обнаружили оставленного в коляске младенца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Оставленного в коляске младенца обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"По предварительной информации, 17 октября 2025 года на улице вблизи одного из жилых домов по Московскому проспекту обнаружен малолетний ребенок в коляске. Прокуратура установит все причины произошедшего, а также даст оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба.
Источник РИА Новости в оперативных службах рассказал, что на вид ребенку около трех месяцев. "Коляска стояла за мусорными баками, прохожие обнаружили ее и сообщили в полицию", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГСУ СК
по Петербургу
добавили, что по факту оставления младенца в опасности возбуждено уголовное дело (статья 125 УК РФ
).