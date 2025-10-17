Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 17.10.2025 (обновлено: 10:55 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/peterburg-2048810273.html
В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца
В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца - РИА Новости, 17.10.2025
В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца
Оставленного в коляске младенца обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:48:00+03:00
2025-10-17T10:55:00+03:00
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048811265_0:107:1200:782_1920x0_80_0_0_36d4bf96f0e2e081310e23b76753b725.jpg
https://ria.ru/20251013/chp-2047996311.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048811265_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_bf0b7ddda6ecb2b6d9ef66eacdf4e5e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Петербурге обнаружили брошенного в коляске младенца

В Московском районе Петербурга обнаружили оставленного в коляске младенца

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramВ Московском районе Петербурга обнаружили оставленного в коляске младенца
В Московском районе Петербурга обнаружили оставленного в коляске младенца - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
В Московском районе Петербурга обнаружили оставленного в коляске младенца
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Оставленного в коляске младенца обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"По предварительной информации, 17 октября 2025 года на улице вблизи одного из жилых домов по Московскому проспекту обнаружен малолетний ребенок в коляске. Прокуратура установит все причины произошедшего, а также даст оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба.
Источник РИА Новости в оперативных службах рассказал, что на вид ребенку около трех месяцев. "Коляска стояла за мусорными баками, прохожие обнаружили ее и сообщили в полицию", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу добавили, что по факту оставления младенца в опасности возбуждено уголовное дело (статья 125 УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
СК устанавливает обстоятельства смерти младенца в Пермском крае
13 октября, 16:14
 
Санкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала