В ООН рассказали, сколько продовольствия в день ввозят в Газу

ЖЕНЕВА, 17 окт - РИА Новости. Продовольственная программа ООН после прекращения огня в Газе ввозит в анклав порядка 560 тонн продовольствия в день, но этого недостаточно, заявила представитель WFP Абир Этефа.

"С момента прекращения огня и до 15 октября в Газу прибыло 230 грузовиков, порядка 2800 тонн продовольствия. Сейчас доставляется около 560 тонн в день, но этого всё еще недостаточно", - сказала она на брифинге в Женеве

Этефа сообщила, что на данный момент открыты лишь пять точек раздачи продовольствия, тогда как целевой показатель программы - 145 точек, которые позволят оказать помощь 1,6 миллиона нуждающихся жителей.

По ее словам, WFP осуществляет поставки через два открытых Израилем КПП: "Керем-Шалом" и "Кисуфим".

"Мы увеличиваем поставки продовольствия, используем новые маршруты, чтобы избежать заторов, но необходимо открытие всех пяти КПП", - подчеркнула представитель WFP, отметив, что ООН пока еще не смогла начать раздачу гумпомощи в городе Газа.

По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ), за последние два дня в сектор Газа прибыли 1666 грузовиков с гуманитарной помощью, основной объем проходит через КПП "Керем Шалом". Треть из них скоординирована гуманитарными программами ООН, остальные отправлены через коммерческий сектор и пожертвования.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66288 человек, включая 18430 детей. Большинство убитых - мирные жители. По данным ВОЗ , более 400 человек умерли от голода в Газе с начала года, более 100 из них - дети.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.