В ООН рассказали, сколько продовольствия в день ввозят в Газу - РИА Новости, 17.10.2025
15:46 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/oon-2048897834.html
В ООН рассказали, сколько продовольствия в день ввозят в Газу
Продовольственная программа ООН после прекращения огня в Газе ввозит в анклав порядка 560 тонн продовольствия в день, но этого недостаточно, заявила... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:46:00+03:00
2025-10-17T15:46:00+03:00
в мире
израиль
сша
женева (город)
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
оон
в мире, израиль, сша, женева (город), дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас, воз, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Женева (город), Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, ХАМАС, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта
В ООН рассказали, сколько продовольствия в день ввозят в Газу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 окт - РИА Новости. Продовольственная программа ООН после прекращения огня в Газе ввозит в анклав порядка 560 тонн продовольствия в день, но этого недостаточно, заявила представитель WFP Абир Этефа.
"С момента прекращения огня и до 15 октября в Газу прибыло 230 грузовиков, порядка 2800 тонн продовольствия. Сейчас доставляется около 560 тонн в день, но этого всё еще недостаточно", - сказала она на брифинге в Женеве.
Этефа сообщила, что на данный момент открыты лишь пять точек раздачи продовольствия, тогда как целевой показатель программы - 145 точек, которые позволят оказать помощь 1,6 миллиона нуждающихся жителей.
По ее словам, WFP осуществляет поставки через два открытых Израилем КПП: "Керем-Шалом" и "Кисуфим".
"Мы увеличиваем поставки продовольствия, используем новые маршруты, чтобы избежать заторов, но необходимо открытие всех пяти КПП", - подчеркнула представитель WFP, отметив, что ООН пока еще не смогла начать раздачу гумпомощи в городе Газа.
По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ), за последние два дня в сектор Газа прибыли 1666 грузовиков с гуманитарной помощью, основной объем проходит через КПП "Керем Шалом". Треть из них скоординирована гуманитарными программами ООН, остальные отправлены через коммерческий сектор и пожертвования.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66288 человек, включая 18430 детей. Большинство убитых - мирные жители. По данным ВОЗ, более 400 человек умерли от голода в Газе с начала года, более 100 из них - дети.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
В миреИзраильСШАЖенева (город)Дональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганООНХАМАСВОЗОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
