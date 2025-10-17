https://ria.ru/20251017/minoborony-2048859689.html
Минобороны рассказало о важности взятия Приволья в Днепропетровской области
Взятие под контроль Приволья имеет важное значение для дальнейших действий группировки "Восток" в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
