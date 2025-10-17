Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о важности взятия Приволья в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.10.2025
13:39 17.10.2025
Минобороны рассказало о важности взятия Приволья в Днепропетровской области
Минобороны рассказало о важности взятия Приволья в Днепропетровской области
Взятие под контроль Приволья имеет важное значение для дальнейших действий группировки "Восток" в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны рассказало о важности взятия Приволья в Днепропетровской области

МО РФ: освобождение Приволья важно для дальнейших действий группировки "Восток"

Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Приволье в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Приволье в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Приволье в Днепропетровской области
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Взятие под контроль Приволья имеет важное значение для дальнейших действий группировки "Восток" в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Небольшой населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий группировки войск "Восток" в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Украину ждет гражданская война после окончания СВО, считает пленный
