Минниханов объявил 2026 год в Татарстане годом воинской и трудовой доблести - РИА Новости, 17.10.2025
Республика Татарстан
 
12:18 17.10.2025
Минниханов объявил 2026 год в Татарстане годом воинской и трудовой доблести
Минниханов объявил 2026 год в Татарстане годом воинской и трудовой доблести
Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 2026 год в республике годом воинской и трудовой доблести. РИА Новости, 17.10.2025
республика татарстан
рустам минниханов
Новости
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
Минниханов объявил 2026 год в Татарстане годом воинской и трудовой доблести

Глава Татарстана объявил 2026 год в республике годом воинской доблести

КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 2026 год в республике годом воинской и трудовой доблести.
"В знак глубочайшего уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла во все времена объявляю 2026 год в республике Татарстан годом воинской и трудовой доблести", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.
Глава Татарстана напомнил, что сегодня, как и 80 лет назад, наши бойцы под руководством верховного главнокомандующего отстаивают суверенитет страны, самоотверженно сражаясь с нацизмом. На переднем рубеже в числе участников специальной военной операции тысячи жителей республики. По его словам, они стойко переносят все тяготы военной службы, демонстрируют высокий профессионализм и несгибаемость силы духа.
Минниханов отметил, что за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, 17 татарстанцев удостоены высокого звания Героя России, восемь из них - посмертно. Еще 3285 уроженцев республики посмертно награждены орденом Мужества.
"Патриотизм и самоотверженность земляков, отдавших жизнь за Отечество, навсегда останутся в наших сердцах. Их подвиг - образец настоящего героизма и преданности родине", - подчеркнул глава республики и объявил минуту молчания в память о павших.
Он также напомнил, что для увековечения подвига участников СВО в республике идет работа по созданию мемориальных зон, музейных экспозиций, рассказывающих о вкладе татарстанских подразделений в освобождение Донбасса. По словам Минниханова, необходимо продолжить эту работу.
Рустам Минниханов
Глава Татарстана назвал повышение качества жизни жителей приоритетом
19 сентября, 13:40
 
Республика Татарстан Рустам Минниханов
 
 
