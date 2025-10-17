Минниханов объявил 2026 год в Татарстане годом воинской и трудовой доблести

КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 2026 год в республике годом воинской и трудовой доблести.

"В знак глубочайшего уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла во все времена объявляю 2026 год в республике Татарстан годом воинской и трудовой доблести", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.

Глава Татарстана напомнил, что сегодня, как и 80 лет назад, наши бойцы под руководством верховного главнокомандующего отстаивают суверенитет страны, самоотверженно сражаясь с нацизмом. На переднем рубеже в числе участников специальной военной операции тысячи жителей республики. По его словам, они стойко переносят все тяготы военной службы, демонстрируют высокий профессионализм и несгибаемость силы духа.

Минниханов отметил, что за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, 17 татарстанцев удостоены высокого звания Героя России, восемь из них - посмертно. Еще 3285 уроженцев республики посмертно награждены орденом Мужества.

"Патриотизм и самоотверженность земляков, отдавших жизнь за Отечество, навсегда останутся в наших сердцах. Их подвиг - образец настоящего героизма и преданности родине", - подчеркнул глава республики и объявил минуту молчания в память о павших.