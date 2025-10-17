https://ria.ru/20251017/matvienko-2048768117.html
Матвиенко назвала RT одним из самых востребованных мировых медиапроектов
Матвиенко назвала RT одним из самых востребованных мировых медиапроектов
Матвиенко назвала RT одним из самых востребованных мировых медиапроектов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила коллектив RT c двадцатилетием, отметив, что телеканал - один из самых востребованных и заметных современных
россия
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила коллектив RT c двадцатилетием, отметив, что телеканал - один из самых востребованных и заметных современных мировых медиапроектов.
"От всей души поздравляю вас с двадцатилетием RT - безусловно, одного из самых востребованных и заметных современных мировых медиапроектов! Пройденный телеканалом путь - пример того, как умение держать высокую планку качества, не изменять себе и идеалам профессии способны преодолевать любые барьеры", - говорится в телеграмме спикера СФ на имя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян
.
Матвиенко
считает, что успех RT у аудитории в самых разных странах абсолютно заслужен. "В его основе огромный труд, объективная подача информации, глубокий и всесторонний ее анализ, свободная и аргументированная дискуссия по любой, даже самой острой теме", - отметила она.
Парламентарий поблагодарила руководство и весь коллектив RT за верность журналистскому долгу, за понимание своей высокой миссии. "Ваша работа в нынешнем геополитическом контексте -это действительно, без преувеличения, миссия, важная для огромного числа людей на планете", - говорится в поздравлении.
"На мой взгляд, вы в своей редакционной политике как никто другой точно отражаете общемировое необратимое движение к справедливости и многополярности. И то, что такой проект дает миру именно Россия
, считаю предметом гордости и ярким подтверждением флагманской роли нашей страны в этом процессе!", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер Совфеда
выразила уверенность в успехе проекта и в будущем.