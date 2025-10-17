Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала RT одним из самых востребованных мировых медиапроектов - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/matvienko-2048768117.html
Матвиенко назвала RT одним из самых востребованных мировых медиапроектов
Матвиенко назвала RT одним из самых востребованных мировых медиапроектов - РИА Новости, 17.10.2025
Матвиенко назвала RT одним из самых востребованных мировых медиапроектов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила коллектив RT c двадцатилетием, отметив, что телеканал - один из самых востребованных и заметных современных... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:01:00+03:00
2025-10-17T07:01:00+03:00
россия
валентина матвиенко
маргарита симоньян
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_0:119:3232:1937_1920x0_80_0_0_5fc504d2c2834b2e58931441c319965e.jpg
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048659372.html
https://ria.ru/20251014/es-2048259130.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_7c8fd567521cd13bf7a406001cc48a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, маргарита симоньян, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала RT одним из самых востребованных мировых медиапроектов

Матвиенко: RT является одним из самых востребованных мировых медиапроектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила коллектив RT c двадцатилетием, отметив, что телеканал - один из самых востребованных и заметных современных мировых медиапроектов.
"От всей души поздравляю вас с двадцатилетием RT - безусловно, одного из самых востребованных и заметных современных мировых медиапроектов! Пройденный телеканалом путь - пример того, как умение держать высокую планку качества, не изменять себе и идеалам профессии способны преодолевать любые барьеры", - говорится в телеграмме спикера СФ на имя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду
Вчера, 16:28
Матвиенко считает, что успех RT у аудитории в самых разных странах абсолютно заслужен. "В его основе огромный труд, объективная подача информации, глубокий и всесторонний ее анализ, свободная и аргументированная дискуссия по любой, даже самой острой теме", - отметила она.
Парламентарий поблагодарила руководство и весь коллектив RT за верность журналистскому долгу, за понимание своей высокой миссии. "Ваша работа в нынешнем геополитическом контексте -это действительно, без преувеличения, миссия, важная для огромного числа людей на планете", - говорится в поздравлении.
"На мой взгляд, вы в своей редакционной политике как никто другой точно отражаете общемировое необратимое движение к справедливости и многополярности. И то, что такой проект дает миру именно Россия, считаю предметом гордости и ярким подтверждением флагманской роли нашей страны в этом процессе!", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер Совфеда выразила уверенность в успехе проекта и в будущем.
Флаг России, вывешенный в знак протеста - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Италии активисты вывесили флаг России в знак поддержки показов RT
14 октября, 20:05
 
РоссияВалентина МатвиенкоМаргарита СимоньянСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала