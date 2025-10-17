Встреча Путина и Трампа полезна для переговоров, считает отец Илона Маска

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, считает, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом приведет к определенному прорыву в переговорном процессе.

"Да, да, безусловно", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, чтобы встреча двух лидеров привела к порыву.