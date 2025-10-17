Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа полезна для переговоров, считает отец Илона Маска - РИА Новости, 17.10.2025
18:59 17.10.2025
Встреча Путина и Трампа полезна для переговоров, считает отец Илона Маска
Встреча Путина и Трампа полезна для переговоров, считает отец Илона Маска
Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, считает, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом приведет к... РИА Новости, 17.10.2025
Встреча Путина и Трампа полезна для переговоров, считает отец Илона Маска

Эррол Маск: встреча Путина и Трампа приведет к прорыву в переговорах

Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, считает, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом приведет к определенному прорыву в переговорном процессе.
Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Он также отметил, что госсекретарь США Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Вчера, 18:19
"Да, да, безусловно", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, чтобы встреча двух лидеров привела к порыву.
Маск отметил, что Трамп находится под "сильным давлением" со стороны Запада, но несмотря на это, он надеется, что американский лидер "останется верным своим принципам и поступит правильно".
Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Глава МИД Турции оценил планы Трампа встретиться с Путиным и Зеленским
Вчера, 17:38
 
