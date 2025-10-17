Источник: в Дагестане умер больной раком мальчик, доставленный из Китая

МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Больной раком мальчик из Дагестана, которого доставили из Китая в Россию, скончался в больнице в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в системе здравоохранения республики.
"Ребенок скончался сегодня, несмотря на усилия врачей. Он был паллиативным пациентом, то есть с неизлечимым заболеванием", – сказал собеседник агентства.
В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом президенту. Глава государства организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда "Россия". Его госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, затем перевезли в Детскую городскую клиническую больницу Махачкалы.