15:25 17.10.2025 (обновлено: 16:21 17.10.2025)
Источник: в Дагестане умер больной раком мальчик, доставленный из Китая
Источник: в Дагестане умер больной раком мальчик, доставленный из Китая
Источник: в Дагестане умер больной раком мальчик, доставленный из Китая

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Больной раком мальчик из Дагестана, которого доставили из Китая в Россию, скончался в больнице в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в системе здравоохранения республики.
"Ребенок скончался сегодня, несмотря на усилия врачей. Он был паллиативным пациентом, то есть с неизлечимым заболеванием", – сказал собеседник агентства.
В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом президенту. Глава государства организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда "Россия". Его госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, затем перевезли в Детскую городскую клиническую больницу Махачкалы.
 
