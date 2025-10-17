https://ria.ru/20251017/largi-2048769186.html
В Приморском океанариуме ларги устроили "забастовку" из-за сардин
В Приморском океанариуме ларги устроили "забастовку" из-за сардин - РИА Новости, 17.10.2025
В Приморском океанариуме ларги устроили "забастовку" из-за сардин
Ларги, живущие на открытой базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума во Владивостоке, отказываются работать с тренерами из-за небывалого... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:25:00+03:00
2025-10-17T07:25:00+03:00
2025-10-17T10:53:00+03:00
хорошие новости
владивосток
русский (остров)
приморский океанариум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048792352_0:111:990:668_1920x0_80_0_0_49b0875a5a687550192620d247957f27.jpg
https://ria.ru/20251015/dikobraz-2048294789.html
https://ria.ru/20251011/primat-2047684523.html
владивосток
русский (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048792352_0:0:892:668_1920x0_80_0_0_5bf0162aca008cc2a481675fec411384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, русский (остров), приморский океанариум
Хорошие новости, Владивосток, Русский (остров), Приморский океанариум
В Приморском океанариуме ларги устроили "забастовку" из-за сардин
В Приморском океанариуме ларги устроили забастовку из-за нашествия сардины иваси
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости.
Ларги, живущие на открытой базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума во Владивостоке, отказываются работать с тренерами из-за небывалого нашествия сардины в бухту острова Русского, сообщило учреждение
.
"Невероятно, но факт: ларги устроили осеннюю "забастовку". С конца сентября в бухте Парис небывалое нашествие сардины иваси. "Бесплатный" питательный корм сказался и на мотивации тюленей к работе. Конечно, зачем работать, когда и так пир горой?" — говорится в публикации.
В океанариуме пояснили, что ларги предпочитают охотиться ночью, для чего они выработали стратегию: собираются вместе и гонят иваси к сетке. Тогда рыба бьется о край заграждения и отскакивает тюленям прямо в рот. Таким образом, ларги демонстрируют инстинкты охотников и сложную стратегию взаимодействия в группе.
"Они объедаются ночью, а часов в пять-шесть утра выходят на берег и лежат на солнце, сохнут. Это неплохо, что ларги к зиме накапливают жир. Вот, допустим, Юпитер весил 70 килограммов летом, а вчера он одарил нас своим вниманием, взвесился, и было уже 88. Мы думаем, что к началу зимы рыба будет уходить. И все вернутся к работе", — рассказала старший тренер базы исследования морских млекопитающих Кристина Степанова.
Белухи, которые живут на базе, тоже подъедают иваси, но им больше нравится красная рыба, поэтому они остаются на связи с тренерами, добавили в океанариуме.