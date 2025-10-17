В Приморском океанариуме ларги устроили "забастовку" из-за сардин

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Ларги, живущие на открытой базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума во Владивостоке, отказываются работать с тренерами из-за небывалого нашествия сардины в бухту острова Русского, сообщило Ларги, живущие на открытой базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума во Владивостоке, отказываются работать с тренерами из-за небывалого нашествия сардины в бухту острова Русского, сообщило учреждение

"Невероятно, но факт: ларги устроили осеннюю "забастовку". С конца сентября в бухте Парис небывалое нашествие сардины иваси. "Бесплатный" питательный корм сказался и на мотивации тюленей к работе. Конечно, зачем работать, когда и так пир горой?" — говорится в публикации.

В океанариуме пояснили, что ларги предпочитают охотиться ночью, для чего они выработали стратегию: собираются вместе и гонят иваси к сетке. Тогда рыба бьется о край заграждения и отскакивает тюленям прямо в рот. Таким образом, ларги демонстрируют инстинкты охотников и сложную стратегию взаимодействия в группе.

"Они объедаются ночью, а часов в пять-шесть утра выходят на берег и лежат на солнце, сохнут. Это неплохо, что ларги к зиме накапливают жир. Вот, допустим, Юпитер весил 70 килограммов летом, а вчера он одарил нас своим вниманием, взвесился, и было уже 88. Мы думаем, что к началу зимы рыба будет уходить. И все вернутся к работе", — рассказала старший тренер базы исследования морских млекопитающих Кристина Степанова.