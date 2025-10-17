Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции после 6 часов 11 минут снаружи, трансляцию ведёт "Роскосмос".

Космонавты выполнили главную задачу – установили на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" аппаратуры "Экран-М" для проведения эксперимента МЛЭ (Молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию в открытом космосе полупроводников.

Кроме этого, они успели сделать дополнительные задания: демонтировали с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRC и оттолкнули её в космическое пространство, почистили иллюминатор №1 на модуле "Звезда", а также сняли с модуля "Поиск" кассету-контейнер.

Рыжиков и Зубрицкий открыли люк Малого исследовательского модуля-2 "Поиск" в 20.08 мск 16 октября. Далее они перешли к роботу-манипулятору ERA, переместили с помощью него аппаратуру МЛЭ к модулю "Наука" и установили на нём исследовательский блок. После этого они подключили к нему необходимые кабели.

С подготовкой аппаратуры к работе космонавтам пришлось повозиться. При подготовке эксперимента кто-то забыл снять контровочную гайку с одного из выжимных болтов крышки "Экрана-М". Зубрицкий с Рыжиковым не с первого раза подобрали инструмент, чтобы избавиться от этой гайки. В итоге крепёж получилось удалить с помощью плоскогубцев специальной формы, которые специалисты между собой называют "динозавриками". Крышку было необходимо открыть, чтобы внутри образовался глубокий вакуум - одно из условий проведения эксперимента.

В ходе трансляции заведующий лабораторией Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН главный конструктор проекта "Экран-М" Александр Никифоров рассказал, что он с сотрудниками института "с замиранием сердца" смотрел, как всё будет происходить, но космонавты выполнили работу "штатно, как и должно быть".

Далее космонавты направились к моноблоку HRC, демонтировали, и перенесли в район иллюминатора №1 на модуле "Звезда". Там они оттолкнули моноблок камеры в космической пространство, а потом почистили иллюминатор. Как рассказал главный специалист отдела ВКД Ракетно-космической корпорации ( РКК ) "Энергия" Дмитрий Ахмеров, иллюминаторы периодически загрязняются продуктами сгорания компонентов топлива двигателей станции, которые используются для поддержания её орбиты.

Далее Рыжиков с Зубрицким вернулись к модулю "Поиск", сняли съёмную кассету-контейнер и упаковали её в гермоконтейнер. В ней содержатся материалы, изменение свойств которых в космическом пространстве изучают учёные. После этого они зашли обратно на борт МКС. Люк модуля "Поиск" был закрыт в 02.19 мск.

Это первый выход российских космонавтов в открытый космос в 2025 году. Рыжиков и Зубрицкий были облачены в скафандры "Орлан-МКС" №6 и №7. Это новые скафандры, их доставили на МКС в сентябре и марте 2025 года и ещё ни разу не использовали.