Российские космонавты завершили работу в открытом космосе - РИА Новости, 17.10.2025
Наука
 
02:30 17.10.2025
Российские космонавты завершили работу в открытом космосе
Российские космонавты завершили работу в открытом космосе
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции после 6 часов РИА Новости, 17.10.2025
роскосмос, российская академия наук, ркк "энергия"
Наука, Роскосмос, Российская академия наук, РКК "Энергия"
Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

Космонавты Рыжиков и Зубрицкий завершили шестичасовую работу в открытом космосе

© Фото : Филимонов LIVE/TelegramРоссийские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции после 6 часов 11 минут снаружи, трансляцию ведёт "Роскосмос".
Космонавты выполнили главную задачу – установили на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" аппаратуры "Экран-М" для проведения эксперимента МЛЭ (Молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию в открытом космосе полупроводников.
Кроме этого, они успели сделать дополнительные задания: демонтировали с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRC и оттолкнули её в космическое пространство, почистили иллюминатор №1 на модуле "Звезда", а также сняли с модуля "Поиск" кассету-контейнер.
Рыжиков и Зубрицкий открыли люк Малого исследовательского модуля-2 "Поиск" в 20.08 мск 16 октября. Далее они перешли к роботу-манипулятору ERA, переместили с помощью него аппаратуру МЛЭ к модулю "Наука" и установили на нём исследовательский блок. После этого они подключили к нему необходимые кабели.
С подготовкой аппаратуры к работе космонавтам пришлось повозиться. При подготовке эксперимента кто-то забыл снять контровочную гайку с одного из выжимных болтов крышки "Экрана-М". Зубрицкий с Рыжиковым не с первого раза подобрали инструмент, чтобы избавиться от этой гайки. В итоге крепёж получилось удалить с помощью плоскогубцев специальной формы, которые специалисты между собой называют "динозавриками". Крышку было необходимо открыть, чтобы внутри образовался глубокий вакуум - одно из условий проведения эксперимента.
В ходе трансляции заведующий лабораторией Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН главный конструктор проекта "Экран-М" Александр Никифоров рассказал, что он с сотрудниками института "с замиранием сердца" смотрел, как всё будет происходить, но космонавты выполнили работу "штатно, как и должно быть".
Далее космонавты направились к моноблоку HRC, демонтировали, и перенесли в район иллюминатора №1 на модуле "Звезда". Там они оттолкнули моноблок камеры в космической пространство, а потом почистили иллюминатор. Как рассказал главный специалист отдела ВКД Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Дмитрий Ахмеров, иллюминаторы периодически загрязняются продуктами сгорания компонентов топлива двигателей станции, которые используются для поддержания её орбиты.
Далее Рыжиков с Зубрицким вернулись к модулю "Поиск", сняли съёмную кассету-контейнер и упаковали её в гермоконтейнер. В ней содержатся материалы, изменение свойств которых в космическом пространстве изучают учёные. После этого они зашли обратно на борт МКС. Люк модуля "Поиск" был закрыт в 02.19 мск.
Это первый выход российских космонавтов в открытый космос в 2025 году. Рыжиков и Зубрицкий были облачены в скафандры "Орлан-МКС" №6 и №7. Это новые скафандры, их доставили на МКС в сентябре и марте 2025 года и ещё ни разу не использовали.
Ранее Рыжиков сообщил, что ему с Зубрицким в октябре предстоит два раза выйти в открытый космос. В ходе трансляции указывалось, что следующий выход запланирован примерно через две недели, однако точная дата не называлась.
