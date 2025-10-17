В конгрессе США призвали молиться после разговора Путина с Трампом

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала в соцсети Х молиться за мир после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом. Многие хотят войны. Он же — нет. Мир", — написала она.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.