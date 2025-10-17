Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США призвали молиться после разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 17.10.2025
01:59 17.10.2025 (обновлено: 06:37 17.10.2025)
В конгрессе США призвали молиться после разговора Путина с Трампом
в мире
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
конгресс сша
в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Конгресс США
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала в соцсети Х молиться за мир после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом. Многие хотят войны. Он же — нет. Мир", — написала она.
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT
01:37
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Европе рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа
00:59
 
