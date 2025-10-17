Рейтинг@Mail.ru
06:24 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/kitaj-2048765835.html
В КНР назвали российско-китайские связи образцом добрососедских отношений
2025-10-17T06:24:00+03:00
2025-10-17T06:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
https://ria.ru/20251016/mid-2048557368.html
https://ria.ru/20251015/zoloto-2048251863.html
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Китайско-российские связи являются образцом добрососедских и взаимовыгодных отношений между крупными державами, заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Лю Хайсин в ходе встречи с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
Как сообщил отдел международных связей ЦК КПК в своем аккаунте в соцсети WeChat, встреча Лю Хайсина и Моргулова состоялась в Пекине в четверг.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Китай призвал Британию не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Вчера, 11:08
"Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения стали образцом отношений между крупными державами, характеризующихся прочным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством", - заявил Лю Хайсин.
Он добавил, что Коммунистическая партия Китая готова сотрудничать с ведущими российскими политическими партиями для содействия реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, вносить свой вклад в развитие китайско-российских отношений.
Российский посол поздравил Лю Хайсина с назначением на должность главы отдела международных связей ЦК КПК, а также заявил о важной роли российско-китайских межпартийных обменов и сотрудничества в развитии двусторонних отношений.
Моргулов подчеркнул, что посольство РФ в КНР готово поддерживать тесное взаимодействие с отделом международных связей ЦК КПК для содействия более тесным контактам между "Единой Россией" и другими крупными российскими парламентскими партиями и Коммунистической партией Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Золото помогает России и Китаю противостоять Западу
15 октября, 08:00
 
