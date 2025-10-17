В КНР назвали российско-китайские связи образцом добрососедских отношений

ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Китайско-российские связи являются образцом добрососедских и взаимовыгодных отношений между крупными державами, заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Лю Хайсин в ходе встречи с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
"Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения стали образцом отношений между крупными державами, характеризующихся прочным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством", - заявил Лю Хайсин.
Он добавил, что Коммунистическая партия Китая готова сотрудничать с ведущими российскими политическими партиями для содействия реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, вносить свой вклад в развитие китайско-российских отношений.
Российский посол поздравил Лю Хайсина с назначением на должность главы отдела международных связей ЦК КПК, а также заявил о важной роли российско-китайских межпартийных обменов и сотрудничества в развитии двусторонних отношений.
Моргулов подчеркнул, что посольство РФ в КНР готово поддерживать тесное взаимодействие с отделом международных связей ЦК КПК для содействия более тесным контактам между "Единой Россией" и другими крупными российскими парламентскими партиями и Коммунистической партией Китая.
